Lukaku, mostenitorul lui Adriano: "Este un jucator unic! Nimeni nu il poate opri!" Ce spune fostul atacant brazilian despre Inter

Fostul mare atacant al lui Inter a vorbit despre Romelu Lukaku.

Unul dintre cei mai buni atacanti ai Inter-ului din secolul XXI a marturisit ca Romelu Lukaku ii aduce aminte de el atunci cand il jucand vede pe teren. Adriano, ajuns la 39 de ani, a adunat 177 de meciuri in tricoul nerazzurilor din 2001 cand a fost adus prima oara pe Giuseppe Meazza.

Adriano a avut calitati asemanatoare cu Romelu Lukaku: sut extrem de puternic, foarte bun la dueluri fizice si amandoi sunt finalizatori de exceptie.

74 de goluri a marcat Adriano pentru actuala campioana din Serie A, iar dupa plecarea de la Inter, a inceput declinul pentru atcantul brazilian. De atunci, "imparatul" a mai trecut pe la Sao Paulo, Flamengo, Roma, Corinthians, Atletico Paranaense sau Miami United, insa fara sa se impuna la vreuna dintre formatii.

"Romelu este foarte asemanator cu mine din mai multe puncte de vedere. Nu neaparat pentru puterea fizica si piciorul sau stang, dar si pentru modestie si relatia stransa pe care o are cu familia lui. Este un jucator unic si tehnic, nimeni nu il poate opri. Imaginati-va daca eu as fi jucat cu Lukaku ce ar fi fost... Mama mia!", a spus Adriano pentru Gazzetta dello Sport.

Adriano recunoaste ca s-a cunoscut cu atacantul belgian pe Instagram.

"Ne-am cunoscut printr-un apel pe Instagram organizat de Inter in timpul carantinei, atunci a fost prima oara cand am vorbit. De atunci, am inceput sa ne scriem unui altuia, pentru ca el vorbeste si portugheza. Este o forta pe teren si un om deosebit. Sunt foarte mandru ca devenit mostenitorul meu", a mai adaugat Adriano.