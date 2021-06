Adrian Ilie, cu ochii pe Man si Mihaila! Care sunt plusurile vazute de "cobra" si ce sfat le da celor 2

Fostul atacant legendar al nationalei Romaniei a vorbit despre adaptarea lui Man si Mihaila in Italia.

Transferati in sezonul trecut de Parma, Mihaila in vara, iar Man in iarna, romanii au avut parte de un sezon colectiv dezamagitor, terminand pe ultima pozitie in Serie A. Totusi, evolutiile la nivel individual au fost cel putin decente, dupa cum le-au caracterizat si jurnalistii italieni, iar internationalii romani ai Parmei au fost analizati si de Adrian Ilie, legendarul atacant tricolor.

"Cobra" considera ca Mihaila si Man s-au adaptat in Serie A, iar pentru ei ar fi un pas inainte sa plece imprumutati in sezonul urmator, pentru a nu le fi oprita ascensiunea si a continua sa creasca in evolutii si in calitate.

"Din ce-mi place mie, Valentin Mihaila are o calitate in plus. Are o viteza si o forta-n dribling. El chiar ataca poarta. Imi mai place Dennis Man ca s-a adaptat acolo si joaca la un alt nivel. Ar fi bine ca ei sa ramana la acelasi nivel.



In Italia sau intr-un alt campionat puternic. Poate imprumutati. Nici ei nu cred ca vor sa joace in liga a doua. Dar daca clubul nu vrea sa-i dea, vor fi nevoiti sa joace. Sa nu scada nivelul", a spus Adrian Ilie pentru playsport.ro