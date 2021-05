"Parma va renaste cu ei!" Man si Mihaila, jucatori-cheie in proiectul italienilor pentru revenirea in Serie A! Ce planuri au sefii clubului

Parma a retrogradat in Serie B.

Echipa lui Dennis Man si Valentin Mihaila nu a reusit sa se mentina in primul esalon fotbalistic din Italia, insa oficialii clubului au planuri mari. Sefii Parmei vor ca echipa sa revina cat mai repede in Serie A, cei doi romani urmand a fi protagonistii proiectului ambitios pe care il pun la cale italienii.

Potrivit directorului sportiv al clubului, Man si Mihaila vor fi fotbalistii cu ajutorul carora Parma va renaste.

"Kucka e fara dubii parte din proiect. Am discutat cu el, e un baiat fantastic, un profesionist desavarsit. Acum el se gandeste la Campionatul European, apoi ne vom intalni iar si vom discuta, insa mi-a transmis deja disponibilitatea sa si, cu siguranta, va ramane cu noi.

Man si Mihaila vor fi fundamentali pentru acest proiect. Parma va renaste cu ei", a declarat Javier Ribalta, potrivit Parmalive.

In urmatorul sezon, Man si Mihaila vor avea un nou antrenor, Enzo Maresca inlocuindu-l pe Roberto D'Aversa la carma echipei.

De la transferul in Italia, Valentin Mihaila a adunat 17 aparitii, reusind 4 goluri si doua assist-uri, in timp ce Dennis Man s-a remarcat prin cele doua goluri si o pasa decisiva reusita in 14 meciuri.

Cei doi romani au ratat ultimele etape ale stagiunii, amandoi fiind accidentati.