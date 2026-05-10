Potrivit jurnalistului Christian Recalcati, bugetul de transferuri pus la dispoziție de patronatul Oaktree se va baza pe autofinanțare, banii urmând să vină din vânzările de jucători. Astfel, intenția conducerii este de a păstra nucleul care a adus succesul din actuala stagiune. Deci nu se pune problema de o schimbare radicală a lotului, așa cum se așteptau fanii.

Fără schimbări masive în primul 11

„Se vorbește și s-a vorbit despre o revoluție. Mi se spune că această revoluție va fi, dar nu va fi. Nerazzurrii nu au nicio intenție să demonteze echipa pentru a introduce jucători doar de dragul de a schimba”, a scris jurnalistul Christian Recalcati în editorialul său pentru TuttoMercatoWeb.

La nivelul porții, situația este incertă. Există semnale clare privind o plecare a lui Yann Sommer, în timp ce Guglielmo Vicario și-a dat acordul pentru o mutare pe Giuseppe Meazza. Josep Martinez rămâne o soluție de bază pentru postul de titular. În defensivă, Matteo Darmian, Francesco Acerbi și Stefan de Vrij se vor despărți de club la finalul contractelor. Cu toate acestea, Alessandro Bastoni este văzut drept o certitudine pentru noua echipă, alături de Manuel Akanji și Yann Bisseck. Carlos Augusto are oferte importante, însă brazilianul este considerat esențial în viziunea tactică a lui Cristi Chivu.

Țintele pentru campania de achiziții

La mijlocul terenului, campioana Italiei îi va pierde pe Davide Frattesi și Henrikh Mkhitaryan. Pentru a acoperi aceste goluri, echipa a creionat deja o listă de priorități. Manu Kone este jucătorul indicat direct de antrenorul român, iar clubul ia în calcul și aducerea lui Filip Stankovic. Mai mult, se dorește transferul lui Bernardo Silva, liber de contract, pentru a aduce fantezie la mijlocul terenului, în timp ce pista Nico Paz este considerată extrem de complicată.

În atac nu se prevăd modificări importante, dar tehnicianul vrea un jucător polivalent, care să asigure tranziția spre ofensivă. „Chivu l-ar aprecia, iar jucătorul este foarte tânăr, dar deja foarte puternic. Este vorba despre Alajbegovic”, a mai notat sursa citată.

În același timp, directorul sportiv Piero Ausilio nu vrea să renunțe la Denzel Dumfries, fundașul olandez urmând să plece doar în cazul în care clubul primește o propunere financiară de nerefuzat. Astfel, restructurarea echipei va viza în primul rând întărirea băncii de rezerve, noile achiziții urmând să fie integrate organic în proiectul tehnic.