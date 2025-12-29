GALERIE FOTO Summer McIntosh, ”campioana campioanelor mondiale” în ancheta L'Equipe!

Summer McIntosh, &rdquo;campioana campioanelor mondiale&rdquo; &icirc;n ancheta L Equipe! Natație
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Înotătoarea a avut un an 2025 perfect.

TAGS:
Summer McIntoshTadej PogacarSydney McLaughlin-LevroneMelissa Jefferson-WoodenArmand DuplantisCarlos Alcaraz
Din articol
  • Mcintosh summer 91
×
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
ÎNAPOI LA ARTICOL

Înotătoarea canadiană Summer McIntosh şi ciclistul sloven Tadej Pogacar sunt campionii campionilor mondiali în 2025, impunându-se în premieră în ancheta organizată de cotidianul sportiv francez L'Equipe, la capătul unui an 2025 pe parcursul căruia cei doi sportivi au obţinut rezultate excepţionale.

McIntosh, triplă campioană olimpică la Paris, în 2024, când nu împlinise încă 18 ani, a strălucit din nou şi în acest an. Ea şi-a mărit colecţia de medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Singapore, unde a urcat de patru ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului (la 400 m, 200 m fluture, 200 m mixt şi 400 m mixt), ratând de puţin obiectivul său de a realiza cvintupla, după ce încheiat pe locul al treilea cursa de la 800 m liber.

Reprezentanta "frunzei de arţar" a devansat două atlete din Statele Unite: dubla campioană mondială Sydney McLaughlin-Levrone (400 m şi 4x400 m), care a semnat al doilea timp din istorie pe un tur de pistă (47 sec 78/100), şi noua regină a sprintului Melissa Jefferson-Wooden, triplă medaliată cu aur la Mondialele de la Tokyo (100 m, 200 m şi 4x100 m).

  • Summer Time A Treia Medalie De Aur Pentru Adolescenta Minune Summer Mcintosh La Jocurile Olimpice De La
×
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
Summer time! A treia medalie de aur pentru adolescenta-minune Summer McIntosh la Jocurile Olimpice de la Paris
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tadej Pogacar este campionul absolut al băieților

Tadej Pogacar (27 ani) a câştigat anul acesta pentru a patra oară în cariera sa Turul Franţei, cea mai importantă cursă pe etape din ciclismul profesionist, apărându-şi totodată titlul de campion al lumii în cursa de fond, cu ocazia Mondialelor de la Kigali.

Pe lângă cele două mari succese, el s-a impus în trei dintre cursele Monument ale sezonului: Turul Flandrei, Liege-Bastogne-Liege şi Turul Lombardiei (pe care l-a câştigat pentru a cincea oară consecutiv).

Între cele 20 de victorii obţinute pe parcursul acestui sezon figurează şi titlul de campion european pe şosea, pe care ciclistul sloven l-a cucerit în premieră, informează Agerpres.

Pogacar i-a devansat în ancheta L'Equipe pe atletul suedez Armand Duplantis, multiplu campion şi recordman mondial la săritura cu prăjina, şi pe spaniolul Carlos Alcaraz, numărul unu mondial în tenisul profesionist masculin, campion la Roland Garros şi US Open în 2025.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Cum a reacționat Zelenski &icirc;n momentul &icirc;n care Trump a spus că Rusia &bdquo;doreşte să vadă Ucraina reuşind&rdquo; | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
S-au dat Oscarurile fotbalului, la Dubai: clubul care a &bdquo;ras&ldquo; tot sub ochii lui Ronaldo
S-au dat Oscarurile fotbalului, la Dubai: clubul care a „ras“ tot sub ochii lui Ronaldo
Regula U21. Cum au &icirc;ncheiat anul tinerii din Superliga
Regula U21. Cum au încheiat anul tinerii din Superliga
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: &rdquo;Inzaghi nu mă folosea niciodată!&rdquo;
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”
Un tricolor e &icirc;ncrezător &icirc;naintea bătăliei cu turcii: Avem un mare avantaj
Un tricolor e încrezător înaintea bătăliei cu turcii: "Avem un mare avantaj"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. Dragonul , tot un z&acirc;mbet

Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, c&acirc;nd Milan a primit penalty

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Un fotbalist rom&acirc;n &icirc;i face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii

Un fotbalist român îi face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. "Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii"

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%



Recomandarile redactiei
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: &rdquo;Inzaghi nu mă folosea niciodată!&rdquo;
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”
Ultrașii Stelei &icirc;i cheamă pe cei ai lui Dinamo la bătaie &icirc;nainte de Revelion!
Ultrașii Stelei îi cheamă pe cei ai lui Dinamo la bătaie înainte de Revelion!
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. Dragonul , tot un z&acirc;mbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%
Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%
Andreea Bălan, cerută &icirc;n căsătorie de tenismenul Victor Cornea, &icirc;n avion: cum a decurs momentul
Andreea Bălan, cerută în căsătorie de tenismenul Victor Cornea, în avion: cum a decurs momentul
Alte subiecte de interes
Fenomenul Yu Zidi, record continental de senioare la doar 13 ani!
Fenomenul Yu Zidi, record continental de senioare la doar 13 ani!
&rdquo;Terminator&rdquo;! Multipla campioană olimpică Ariarne Titmus și-a anunțat retragerea la 25 de ani
”Terminator”! Multipla campioană olimpică Ariarne Titmus și-a anunțat retragerea la 25 de ani
S-a lăsat de fotbal și a devenit un ciclist apreciat, dar este plătit la fel de bine ca marii fotbaliști!
S-a lăsat de fotbal și a devenit un ciclist apreciat, dar este plătit la fel de bine ca marii fotbaliști!
Turul Franței 2025 se apropie de final. Tadej Pogacar, foarte aproape de al patrulea trofeu al carierei
Turul Franței 2025 se apropie de final. Tadej Pogacar, foarte aproape de al patrulea trofeu al carierei
Superbele campioane olimpice Sydney McLaughlin-Levrone și Masai Russell și-au asigurat calificarea la Mondialele de atletism!
Superbele campioane olimpice Sydney McLaughlin-Levrone și Masai Russell și-au asigurat calificarea la Mondialele de atletism!
Rom&acirc;nca Andrea Mikl&oacute;s, alături de fenomenul Femke Bol la Diamond League!
Românca Andrea Miklós, alături de fenomenul Femke Bol la Diamond League!
CITESTE SI
Ședința CCR a fost am&acirc;nată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația &Icirc;CCJ

stirileprotv Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

&rdquo;A cam venit timpul să &icirc;ntoarceți foaia&rdquo;. Investitorii &icirc;n aur și argint &icirc;i provoacă pe investitorii &icirc;n bitcoin

stirileprotv ”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!