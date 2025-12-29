S-au dat Oscarurile fotbalului, la Dubai: clubul care a „ras“ tot sub ochii lui Ronaldo

Înotătoarea canadiană Summer McIntosh şi ciclistul sloven Tadej Pogacar sunt campionii campionilor mondiali în 2025, impunându-se în premieră în ancheta organizată de cotidianul sportiv francez L'Equipe, la capătul unui an 2025 pe parcursul căruia cei doi sportivi au obţinut rezultate excepţionale.

McIntosh, triplă campioană olimpică la Paris, în 2024, când nu împlinise încă 18 ani, a strălucit din nou şi în acest an. Ea şi-a mărit colecţia de medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Singapore, unde a urcat de patru ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului (la 400 m, 200 m fluture, 200 m mixt şi 400 m mixt), ratând de puţin obiectivul său de a realiza cvintupla, după ce încheiat pe locul al treilea cursa de la 800 m liber.

Reprezentanta "frunzei de arţar" a devansat două atlete din Statele Unite: dubla campioană mondială Sydney McLaughlin-Levrone (400 m şi 4x400 m), care a semnat al doilea timp din istorie pe un tur de pistă (47 sec 78/100), şi noua regină a sprintului Melissa Jefferson-Wooden, triplă medaliată cu aur la Mondialele de la Tokyo (100 m, 200 m şi 4x100 m).