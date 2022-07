Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media faptul că Aaron Ramsey s-a despărțit de Juventus și a rămas liber de contract.

Official. Juventus and Aaron Ramsey have just parted ways by terminating the contract, agreement has been signed today. ???????????????????????????????? #Ramsey

Ramsey will now be available as free agent - Leandro Paredes, among Juve targets as new midfielder but another departure is needed. pic.twitter.com/IZ3LObWrM0