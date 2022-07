Arsenal și United, în goana după același jucător? Cazul fotbalistului a fost elucidat. Ce au spus oficialii

Președintele clubului din Marea Britanie a ieșit în public și a vorbit despre cazul jucătorului. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, l-a citat pe Aiyawatt Srivaddhanaprabha, care a spus că nu a venit nicio ofertă concretă de la cele două cluburi.

„Nu a fost nimic. Nu a venit nicio ofertă până acum. Nu este nimic concret”, au fost cuvintele prețedintelui de la Leicester.

