Meciul de fete România - Bulgaria, din cadrul Diviziei a III-a din Cupa Mondială la hochei pe gheață, s-a încheiat cu scorul de 10-2 în favoarea tricolorelor și a fost teatrul unei bătăi generale.

În același timp, în eșalonul de elită, SUA și Canada au jucat luni un meci superb, decis după un duel maraton la loviturile departajare.

Americancele au deschis scorul, dar Canada a revenit și a condus cu 3-1 până cu câteva secunde înainte de final, când SUA a egalat.

Americancele au marcat de două ori în ultimele 40 de secunde, golul egalizator de 3-3 venind cu 4 secunde înainte de finalul meciului!

USA TIES THE GAME! @amandakessel28 ties the game to keep @usahockey alive with less than 18 seconds left in the 3rd!

S-a trecut la loviturile de departajare, acolo unde s-a impus Canada, gazda competiției, după a noua serie din shoot-out!

Canada și SUA s-au calificat însă împreună în sferturile de finală ale Campionatului Mondial.

WHAT A NIGHT OF HOCKEY! @hockeycanada 's Jamie Lee Rattray gets her team the WIN!

What a move! @hockeycanada win on home soil to clinch the first place spot for Group A over @usahockey #WomensWorlds #CANUSA pic.twitter.com/ISeKMrkF9X