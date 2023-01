Nela Lopusanova, în vârstă de doar 14 ani, a reușit o execuție uluitoare în sfertul de finală Slovacia - Suedia 1-6 de la Campionatul Mondial Under 18 de hochei feminin.

Golul marcat de puștoaica slovacă, prin procedeul care se numește ”Michigan style”, este primul reușit de o fată printr-o astfel de execuție în cadrul unui turneu IIHF (Federația Internațională de Hochei pe Gheață), conform The Star.

Nela Lopusanova este legitimată în Slovacia la clubul Vlci Zilina și evoluează atât în liga băieților, la categoria Under 16, cât și în campionatul feminin de senioare.

În acest sezon, pentru echipa de băieți a strâns 31 de puncte în 10 meciuri, iar la senioare a marcat 15 goluri și a dat 10 pase decisive în 6 partide, mai notează The Star.

