Xavi Pascual Fuentes (54 de ani) este este unul dintre cei mai importanți antrenori de handbal din lume. Ibericul a fost antrenorul Barcelonei timp de 12 ani, perioadă în care a cucerit trei trofee Champions League și 5 IHF Super Globe, 11 campionate și 10 Cupe în Spania. În ultimele săptămâni, acesta a fost curtat insistent de PSG Handball, cel mai bogat club din lume, deținut de Qatar Sports Investments (QSi). Însă el a decis să nu meargă alături de Nikola și Luka Karabatic, Dainis Kristopans, Kamil Syprzak, Jannick Green, Ferran Sole, Andreas Palicka, Mathieu Grebille sau Henrik Toft Hansen, ci să continue în Ștefan cel Mare.

"Nu a fost o decizie ușoară, dar aici e familia mea"

"Mai bine 'buldog' la București decât 'șeic; la Paris? Bucureștiul este Parisul Estului. Sunt foarte fericit de această decizie, eu cred în acest proiect al lui Dinamo. Nu a fost o decizie ușoară, dar aici e familia mea. Cred că avem un grup foarte bun, o echipă puternică, dar sunt lucruri care pot fi îmbunătățite. Se poate să facem mai mult și mai bine, dar avem nevoie de timp. Mentalitatea pe care vreau să o impun clubului e să avansăm, să mergem înainte, să progresăm.

M-am simțit extraordinar, pentru că oamenii din club au dorit foarte mult să rămân. A fost extraordinar pentru mine și pentru familia mea. M-a întrebat multă lume dacă merg la PSG, dar pentru mine a fost important că am înțeles de ce vreau să fiu la Dinamo. Sunt foarte fericit aici și sunt sigur că am luat decizia corectă. Vreau să mulțumesc clubului, pentru că știu că face un efort mare ca să mă păstreze la București. Pentru mine nu contează numărul de zerouri din contract, important este unde este virgula (râde).

"Decizia tehnică e a mea, dar toată lumea din club participă în viața echipei"

Vineri am luat decizia de rămâne la Dinamo. Când am fost aproape de a pleca? Joi (râde). Am cântărit bine această decizie, am evaluat toate aspectele și pentru mine este important să rămân aici. Am lucrat cu David Barrufet timp de zece ani și știe ce am nevoie pentru ca echipa să joace cum vreau eu, el are capacitatea de a completa munca mea la sală, prin transferuri. El a înțeles că e o muncă în echipă, un efort de grup, nu doar pentru o persoană. Mă bucur că acesta e unul dintre lucrurile pe care le-am schimbat la Dinamo. Decizia tehnică e a mea, dar toată lumea din club participă în viața echipei.

Dacă nu există rezultate, antrenorul poate fi schimbat, dar proiectul trebuie să continue, are nevoie de timp, are nevoie de răbdare. Cred că avem un plan, cred că avem răbdare, dacă echipa va juca cum o face acum, suntem aproape de obiectivele mari pe care ni le-am propus. Vrem să ajungem la cel mai înalt nivel din Europa, să fim mândri că stăm lângă Kiel, Kielce, Veszprem, Barca, PSG, Nantes.

"Nu există niciun club în lume pe care să nu îl pot refuza"

A fost extraordinar că am fost dorit de un club mare, pentru că este o recunoaștere a faptului că facem o treabă bună. Acum, pentru mine cel mai important este să începem să pregătim meciul contra lui Veszprem. Nu știu ce va fi în viitor, dar noi ne gândim la ziua de azi și la meciul următor. Acum așteptăm rezultatul muncii pe care o facem aici. În acest moment, nu există niciun club în lume pe care să nu îl pot refuza, care să fie irezistibil pentru mine. Eu sunt fericit aici. Când am semnat, președintele a fost la Barcelona și i-am zis că nu mă interesează contractul, eu vreau să fiu fericit la club. Dacă soția mea nu era mulțumită în București, măine plecam.

Familia a respectat decizia mea, m-a lăsat să decid ce cred că e mai bine pentru cariera mea. În familia noastră, toată lumea are libertatea să spună ce crede, dar fiecare poate decide pentru el. Nu vă pot spune suma oferită de PSG, pentru că nu mă interesează banii. Am vorbit cu jucătorii după meci, le-am spus ce decizie am luat. Cred că a fost o surpriză pentru ei. Am vorbit cu ei înainte să vorbesc cu presa. Mulți aveau nevoie să știe decizia mea. Am avut încredere în ei că nu vor vorbi cu nimeni. Încrederea cred că e importantă pentru o echipă. Sunt mândru de ei. E valabil și pentru ei, pentru că există un grad de incertitudine și în privința lor. Avem jucători foarte buni și mâine poate veni PSG să le facă ofertă de transfer. Cred că statutul lui Dinamo în Europa s-a schimbat, mulți oameni au remarcat Dinamo în handbalul european.

Suporterii, factor important în decizia de a rămâne la Dinamo

De exemplu, Dika Mem e pentru mine cel mai bun jucător din lume. Cred că a prelungit cu Barcelona, nu poate ajunge la Dinamo. Avem trei ani pentru îndeplinirea acestui proiect. David și eu avem un plan pentru echipă și avem nevoie de timp. Transferurile în handbal nu se fac pentru sezonul în curs, ci se lucrează cu ani înainte. Dacă nu avem răbdare și nu avem un plan bine pus la punct, e complicat. Cred că se schimbă și mentalitatea, ca Dinamo să se lupte cu cluburile mari pentru jucători. Toată lumea vorbește acum de Dika Mem. Dar nimeni nu îl știa acum șase ani, când a semnat cu Barcelona. Așa vrem să facem și aici, să aduce cei mai buni jucători pentru obiectivele noastre.

În România, cred că există rezultate când rezultatele sunt bune. Dar nu atunci este cea mai importantă. Avem nevoie de timp pentru construcția echipei și a clubului. Acum suntem între cele mai bune 16 echipe din Europa. Avem nevoie de un club cu o structură care să susțină acest nivel de performanță. La asta lucrăm acum. E important că acum, dacă sunăm un jucător, el ascultă și cântărește oferta de la Dinamo. Acum vedem dacă puteam crea un lot și mai puternic pentru anul următor.

Suporterii lui Dinamo sunt foarte importanți pentru mine. Dacă jucăm cu Sala Polivalentă plină, cum a fost contra lui Zagreb, PSG sau Porto, decizia e ușoară, cu un asemenea suport. Suporterii înțeleg că echipa luptă, nu neapărat de victorie. Suporterii sunt cu noi și putem întoarce handicapuri de 4-5 goluri. Au fost un factor important în decizia mea de a rămâne la Dinamo", a declarat Xavi Pascual.

Foto - Gabriel Chirea