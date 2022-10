Handbalistele tricolore conduse de Florentin Pera au pierdut penultimul meci înainte de EURO după ce au condus reprezentativa Ungariei după primele 30 de minute.

În meciul transmis LIVE pe VOYO, România nu a mai reușit o repriză secundă la un înalt nivel.

Antrenorul în vârstă de 52 al selecționatei maghiare a tras concluziile la finalul partidei-test. Selecționer al Ungariei din 2021, Vlagymir Golovin a explicat unde s-a făcut diferența în partida de la Tatabanya.

Golovin a subliniat evoluția portarilor selecționatei Ungariei, Janurik și Szemerey.

Ce a declarat Vlagymir Golovin

"Am jucat cu foarte multe greșeli, am avut dificultăți mai ales în apărare, dar am avut și multe reveniri excelente în momente-cheie.

Deși am mizat mai mult pe un joc de siguranță în prima repriză și am fost surprinși, în cele din urmă am luptat ca o adevărată echipă în a doua repriză. Ambii portari ai naționalei noastre au apărat extraordinar, iar succesul le datorăm în principal lor", a afirmat Vlagymir Golovin, potrivit Nemzeti Sport.

Marcatoarele României au fost Grozav 11 goluri, Bazaliu 4, Pristăviţa 3, Ostase 3, Neagu 3, Seraficeanu 3, Ţîrle 1, iar pentru Ungaria s-a remarcat Klujber - nouă goluri

Golurile Ungariei au fost reuşite de Katrin Klujber 9, Greta Marton 5, Greta Kacsor 5, Csenge Kuczora 3, Anna Albek 2, Noemi Pasztor 2, Viktoria Gyori-Lukacs 2, Dora Hornyak 1, Reka Bordas 1, Petra Vamos 1, Kinga Debreczeni-Klivinyi 1, Nadine Schatzl 1.

Programul României la EURO

Tricolorele vor disputa al doilea amical cu Germania, tot la Tatabanya, în 2 noiembrie.

Apoi, România va pleca în 3 noiembrie spre Skopje, unde va disputa meciurile din Grupa C preliminară de la EURO: pe 5 noiembrie, cu Olanda (ora 21:30), pe 7 noiembrie, cu Franţa (21:30) şi în 9 noiembrie, cu Macedonia de Nord (19:00).