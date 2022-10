Alex Ioniță II își laudă fosta echipă, CFR Cluj, înainte de meciul direct + Ce a spus despre partida propriu-zisă

Alexandru Ioniță II, revenit la Rapid în toamna anului 2021, a vorbit la conferința de presă premergătoare duelului cu CFR Cluj, fosta sa echipă, unde a fost legitimat din 2018, dar a tot fost împrumutat la alte formații din primul eșalon.

Fotbalistul a evidențiat faptul că o consideră pe trupa din Gruia o formație „valoroasă”, care dispune de un lot cu experiență.

Ce a spus Ioniță înainte de Rapid - CFR

„O să fie un meci dificil, pentru că au un lot extrem de valoros. Sperăm să continuăm cu evoluţia pe care am avut-o în meciul cu Farul. Am marcat şi împotriva celor de la Craiova, şi acolo am fost. M-aş bucura să înscriu, dar mai important este să joc bine şi să câştige echipa.

Din punctul meu de vedere, nu mi s-au oferit destul de multe şanse (n.r. - la CFR Cluj), dar aşa a fost să fie. Ei au mers bine în continuare, eu am revenit la Rapid şi asta e cel mai important.

Au mulţi jucători valoroşi, cu experienţă, şi cred că pot schimba echipa şi să fie la acelaşi nivel precum titularii. Nu mai vreau să ne facem planuri. Trebuie să ne gândim doar la următorul meci, dar e clar că vrem să intrăm în play-off.

Presiune a fost de la începutul campionatului, pentru că avem nişte suporteri minunaţi şi o conducere care ne-a asigurat toate condiţiile. Trebuie să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor.

CFR e o echipă puternică, trebuie să stăm cât mai grupaţi. În orice moment, ei ne pot surprinde pe contraatac sau la fazele fixe. Sper să fie un meci deschis, spectaculos, să ne creăm multe ocazii de gol”, a spus Alex Ioniță înainte de meci.

Rapid București - CFR Cluj, LIVE TEXT pe www.sport.ro

Rapid București se va duela cu CFR Cluj duminică, 30 octombrie, de la ora 21:00. Partida va putea fi urmărită LIVE TEXT pe www.sport.ro!