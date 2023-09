Andreea Răducan, una dintre cele mai valoroase sportive din istoria gimnasticii românești, a avut o opinie tranșată în privința scandalului în care e implicată Simona Halep, suspendată patru ani pentru dopaj.

Andreea Răducan a trecut prin vârtejul chinuitor al scandalului de la Jocurile Olimpice din 2000, când a trecut prin cel mai dur episod al carierei. Subiect sensibil și pentru fosta șefă a Federației Române de Gimnastică, subiectul "Simona Halep" e tratat cu echilibru de Răducan.

Andreea Răducan spune că presiunea de pe umerii constănțencei e generată și de vârstă. Halep va împlini 32 de ani pe 27 septembrie.

"Simona este o sportivă excepţională şi punct. Ea a făcut cinste acestei ţări prin rezultatele pe care le-a obţinut la un nivel destul de înalt, chiar dacă verdictul rămâne acelaşi. Indiferent de sentinţa definitivă nimeni nu îi va lua performanţele obţinute, nici talentul pe care îl are.

Situaţia complicată este legată de faptul că această penalizare vine pentru ea într-un moment delicat... în sensul că va fi destul de dificil să aştepte până trece perioada de suspendare pentru a putea reveni în arena competiţională.

Nu am avut o discuţie cu Simona pentru a vă mărturisi exact ceea ce simte, dar îmi imaginez că e destul de complicat să îţi găseşti cuvintele pentru a descrie perioada pe care o traversează ea acum", a spus Andreea Răducanu, citată de adevarul.ro.

Simona Halep a fost suspendată patru ani în urma cazului de dopaj, iar acum noi detalii ies la iveală, după ce Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a publicat motivarea deciziei.

Hotărârea care a dus la suspendarea sportivei din Constanța este explicată amplu, în 126 de pagini, iar câteva detalii despre modul în care a decurs toată procedura ridică semne de întrebare. Unul dintre ele privește faptul că Simona Halep a evitat să declare că a consumat suplimentul pe care ulterior l-a considerat contaminat cu substanța care i s-a găsit în organism, Roxadustat.





Andreea Răducan și durerosul moment de la Sydney 2000

Marea sportivă a României, medaliată cu aur și argint la ediția din 2000 a Jocurilor Olimpice, când avea doar 17 ani, a fost în centrul atenției după competiția de la Sydney, când Comitetul Internațional Olimpic a anunțat că Andreea Răducan a fost depistată cu pseudoefedrină, o substanță care se afla pe lista substanțelor interzise la acel moment, dar care se regăsea în medicamente precum cele pentru răceală sau gripă.

Astfel, din cauza unei pastile de Nurofen, CIO a decis să îi retragă Andreei Răducan medalia de aur obținută la individual compus, hotărâre care a stârnit o adevărată revoltă în România, numeroși oameni din toată țara ieșind în stradă pentru a protesta.

"Nu am absolut nicio frustrare în a vorbi despre asta, nu am greșit cu nimic, mi-am făcut treaba foarte bine. Cei mai mulți dintre oameni au înțeles lucrul acesta, mi-au fost alături și m-au susținut. Le-am câștigat cumva respectul și acesta este lucrul cel mai de preț. Am învățat ce înseamnă solidaritate, am învățat cât sunt de puternică și cum am reușit să mă ridic după o situație fără ieșire, așa cum am simțit-o eu atunci.

Mi se părea că nu pot să mai am încredere în mine. Să muncești o viață și să vină cineva să spună asta doar pentru că ai avut lipsa de inspirație de a spune că te doare un pic capul... pentru o durere de cap și un medicament pe care îl ia toată lumea, să pui un minor lângă niște oameni care în mod intenționat încearcă să trișeze cu anabolizante sau alte substanțe, iar tu ca WADA, CIO sau Tribunal de Sport să stai confortabil și mulțumit că ai luat decizia corectă, este de-a dreptul frustrant.





Am preferat să nu mă lamentez pentru că nu îmi place lucrul acesta. Ăsta a fost testul meu, sper că l-am trecut. M-am întors în sala de gimnastică și am devenit triplă mondială la Ghent. Acele trei titluri la Campionatul Mondial din 2001 m-au făcut să mă simt liniștită, le-am mulțumit oamenilor că nu și-au consumat degeaba timpul susținându-mă și ieșind în stradă să strige pentru această nedreptate", a spus Andreea Răducan, la Poveștile Sport.ro.