Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic, performanță istorică în China.

Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) s-a calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai, după o victorie în minimum de seturi reușită contra belgianului Zizou Bergs (26 de ani, 44 ATP).

6-3, 7-5 a fost scorul prin care „Nole” a ajuns în careul de ași, după două ore fără opt minute de joc.

Novak Djokovic, defensivă perfectă la Shanghai

Novak Djokovic a oferit o mostră de apărare impecabilă, în meciul cu Bergs, întorcând în terenul advers patru smash-uri consecutive și un forehand-drive.

La treizeci și opt de ani, jucătorul din Belgrad a devenit cel mai vârstnic tenismen calificat într-o semifinală de întrecere de calibru ATP Masters 1000.

Valentin Vacherot (204 ATP), adversarul din semifinale

Dincolo de faptul că a reușit să își conserve energii, nemaifiind nevoit să joace set decisiv, precum a făcut-o în precedentele două tururi, Novak Djokovic va avea șansa unui duel cu numărul 204 mondial, pentru un loc în finala turneului.

Vacherot l-a eliminat pe Rune (11 ATP), după trei ore de joc. De partea opusă, Djokovic caută cel de-al cincilea titlu de campion la Shanghai, în cariera sa.

