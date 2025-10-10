Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) s-a calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai, după o victorie în minimum de seturi reușită contra belgianului Zizou Bergs (26 de ani, 44 ATP).

6-3, 7-5 a fost scorul prin care „Nole” a ajuns în careul de ași, după două ore fără opt minute de joc.

Novak Djokovic, defensivă perfectă la Shanghai

Novak Djokovic a oferit o mostră de apărare impecabilă, în meciul cu Bergs, întorcând în terenul advers patru smash-uri consecutive și un forehand-drive.

La treizeci și opt de ani, jucătorul din Belgrad a devenit cel mai vârstnic tenismen calificat într-o semifinală de întrecere de calibru ATP Masters 1000.

