Azi au loc la Campionatul European de handbal masculin partidele din Grupa Principală II, continuând lupta pentru semifinale după o zi de sâmbătă în care golurile au curs pe bandă rulantă în Grupa I. Iată mai jos programul încleștărilor de azi, unde Suedia și Croația pornesc cu prima șansă în fața adversarelor directe.



16:30 Slovenia - Ungaria

19:00 Islanda - Suedia

21:30 Elveția - Croația



Ploaie de goluri în grupa Germaniei



Ziua de ieri, 24 ianuarie, a adus rezultate spectaculoase în Grupa Principală I. Franța a reușit un scor fluviu împotriva Portugaliei, marcând nu mai puțin de 46 de goluri, în timp ce Germania și-a consolidat poziția de lider.



Rezultatele înregistrate sâmbătă, 24 ianuarie, în Grupa Principală I:



Germania - Norvegia 30-28

Spania - Danemarca 31-36

Franța - Portugalia 46-38



Clasament Grupa Principală I