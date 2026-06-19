După încheierea sezonului trecut, Gigi Becali dezvăluia că fotbalistul de 25 de ani și-ar dori să facă pasul către un nou campionat în această vară.

Patronul roș-albaștrilor afirma atunci că este dispus să îl cedeze în cazul unei propuneri financiare convenabile. DETALII AICI

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Mihai Lixandru

Cu toate acestea, Mihai Stoica a declarat că pe adresa clubului nu a ajuns nicio ofertă concretă pentru internaționalul român.

„Nu am primit nicio ofertă pentru Mihai Lixandru. Sunt prieten bun cu impresarul lui, cred că mi-ar fi spus dacă avea ceva”, a declarat oficialul FCSB la emisiunea Fotbal Show de la Prima Sport.

După cum Sport.ro v-a prezentat aici, FCSB ar fi avut pe masă o ofertă de 500.000 de euro din Rusia pentru jucător.