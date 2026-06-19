MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Mihai Lixandru

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Mihai Lixandru Superliga
SPORT.RO
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Oficialul FCSB susține că nu există, în acest moment, nicio ofertă concretă pentru mijlocașul campioanei.

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După încheierea sezonului trecut, Gigi Becali dezvăluia că fotbalistul de 25 de ani și-ar dori să facă pasul către un nou campionat în această vară. 

Patronul roș-albaștrilor afirma atunci că este dispus să îl cedeze în cazul unei propuneri financiare convenabile. DETALII AICI

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Mihai Lixandru

Cu toate acestea, Mihai Stoica a declarat că pe adresa clubului nu a ajuns nicio ofertă concretă pentru internaționalul român.

„Nu am primit nicio ofertă pentru Mihai Lixandru. Sunt prieten bun cu impresarul lui, cred că mi-ar fi spus dacă avea ceva”, a declarat oficialul FCSB la emisiunea Fotbal Show de la Prima Sport.

După cum Sport.ro v-a prezentat aici, FCSB ar fi avut pe masă o ofertă de 500.000 de euro din Rusia pentru jucător.

Ajuns la prima echipă după mai multe perioade de împrumut la Gaz Metan Mediaș și CS Mioveni, Lixandru a devenit un om de bază în angrenajul campioanei. 

În sezonul recent încheiat, mijlocașul defensiv a bifat 45 de meciuri în toate competițiile, a marcat patru goluri și a oferit trei pase decisive. În SuperLiga, a înscris de patru ori în 24 de apariții.

De-a lungul perioadei petrecute la FCSB, Lixandru a adunat 108 meciuri, patru goluri și patru assist-uri. 

Contractul său este valabil până în vara anului 2029, iar cota de piață este estimată la 900.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

În tricoul roș-albastru, mijlocașul a cucerit două titluri de campion al României și două Supercupe.

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