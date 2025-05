Ștefania Stoica a plecat de la Rapid și va juca la o altă echipă importantă din România

Ștefania Stoica a vorbit recent despre pasiunea sa pentru handbal într-un interviu Sport.ro realizat de jurnalistul Gabi Chirea. Iată mai jos un fragment din interviul Sport.ro.



La handbal cum ai ajuns?

Într-o zi, mama mea era într-o clinică pentru vizita medicală. Și a văzut un grup de sportive, i-a plăcut cum erau dezvoltate. A venit acasă și a spus că 'tu trebuie să te apuci neapărat de sportul ăsta, pentru că mie îmi plăcea cum arătau fetele'. Atunci am ajuns la handbal și nu l-am mai schimbat cu un alt sport.



Ți-a plăcut din prima, a fost dragoste la prima vedere sau te-ai obișnuit cu timpul?

Sinceră să fiu, nu cred că pot spune că a fost dragoste la prima vedere, pentru că am început cu o grupă mai mare. Ele deja știau regulile, știau să joace, să stea în teren. Eu eram puțin debusolată. În prima azi, după primul antrenament, am fost la părinții mei și le-am spus că eu nu am ce căuta acolo, că nu înțeleg nimic. Cu timpul am ajuns să mă îndrăgostesc de sportul acesta.



Când ți-ai dat seama că poți să faci carieră în handbal?

Cred că la primul trofeu câștigat cu echipa de junioare de la la Ploiești. Am luat o medalie de bronz, cred că la mini-handbal. Mi-a plăcut atât de mult sentimentul acela de câștig, de medalie, de trofee, încât am zis că mi-ar plăcea foarte tare să fac asta și la modul profesionist.