România a bifat a doua înfrângere consecutivă la turneul final, după cea cu Danemarca, iar visul unei medalii s-a îndepărtat considerabil. La finalul partidei de la Rotterdam, Ovidiu Mihăilă a pus eșecul pe seama lipsei de luciditate în momentele cheie, în ciuda faptului că poarta a ținut echipa în joc.



"Eu cred că da, am toată convingerea că am fi putut câștiga acest meci. Din păcate, nu am gestionat foarte bine anumite momente din joc. Am avut foarte multe ratări în relația de unu contra unu, am avut mingi pe care poarta ni le-a oferit, dar le-am risipit foarte ușor. Ne-am precipitat, în special pe faza a doua, și nu am așteptat să se deschidă situațiile potrivite. Tot acest cumul de factori ne-a privat de un succes care astăzi cred că putea să fie al nostru", a spus selecționerul României la finalul partidei.



Obiectivul rămâne neschimbat: clasarea în Top 10



Deși dezamăgirea este evidentă, Mihăilă încearcă să mobilizeze vestiarul pentru ultimele două partide din grupă. Tehnicianul a reamintit valoarea adversarului, Ungaria fiind medaliată cu bronz la ultima competiție majoră, dar insistă că obiectivul de a termina în primele 10 echipe ale lumii este încă realizabil și obligatoriu pentru moralul naționalei.



"Atunci când joci cu Ungaria, o echipă căreia eu cred că i-am pus probleme, trebuie să ai o atenție mai mare. Dacă eram mai atenți, puteam să scoatem mai mult. Trebuie să ne jucăm șansele mai departe, să avem încredere în acest grup în ultimele două jocuri și să sperăm la două victorii. Bianca a făcut un meci mare, am felicitat-o, dar vorbim de o echipă întreagă. Ea și-a făcut treaba, le-a oferit colegelor mingi, dar din păcate ne-am precipitat și am risipit ușor șansele de gol. Obiectivul realist ne-a mai rămas să ne păstrăm pe un trend ascendent și să prindem top 10 în clasamentul final. Sper ca fetele să înțeleagă miza meciurilor rămase", a mai transmis Ovidiu Mihăilă.



Ungaria ocupă primul loc, cu 6 puncte, urmată de Danemarca, 4 puncte, România, 2 puncte, Elveţia, 2 puncte, Japonia, 2 puncte, Senegal, 0 puncte.



România va juca următorul meci vineri, contra Senegalului (16:30).

