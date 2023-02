Scuza penibilă găsită de fanii Rapidului după ce au înjurat-o pe Cristina Neagu! Cum și-au justificat comportamentul: „De unde până unde e bun național? Ea a început!”

CSM București și Rapid s-au întâlnit în optimile de finală ale Cupei României, cu „tigroaicele” impunându-se, scor 31-24. Meciul spectaculos a fost „marcat” însă de comportamentul grobian al fanilor rapidiști, care au înjurat-o pe Cristina Neagu pe toată durata partidei, după fiecare gol marcat, așa cum s-a întâmplat și la întâlnirea din campionat de la Sala Polivalentă, încheiată tot cu victoria CSM-ului, scor 27-26.

Liviu Ungurean, liderul galeriei rapidiste, a comentat gesturile revoltătoare ale fanilor de la meciurile de handbal și injuriile aduse Cristinei Neagu. Cel cunoscut drept 'Bocciu' a oferit argumente conform cărora cea mai bună handbalistă română ar „merita” astfel de jigniri, motivând că jucătoarea ar fi provocat totul.

Justificarea găsită de rapidiști după ce Cristina Neagu a fost înjurată

Liderul din Giulești a punctat că „Neagu a început”, amenințând că momentele de jigniri la adresa jucătoarei se vor încheia doar dacă oficialii lui CSM nu vor mai apela la „tertipuri” împotriva Rapidului. Totodată, Liviu Ungurean a scuzat comportamentul grobian al fanilor punându-l pe seama declarațiilor făcute de Cristina Neagu la finalul sezonului trecut, când s-a revoltat după un meci cu HC Zalău, echipa lui Gheorghe Tadici.

„De unde până unde este Cristina Neagu un bun naţional? Nu înţeleg această idee. A făcut ceva special la echipa naţională? A câştigat vreun titlu cu naţionala României şi nu ştiu eu? Tot ce a făcut a făcut pentru ea. Toate trofeele pe care le-a luat le-a luat pentru ea.

Da, este o foarte mare jucătoare, nu contest lucrul ăsta, dar niciodată galeriei Rapidului nu i se va pune pumnul în gură să scandeze ceea ce simte.

Cristina Neagu a început. Dacă seamănă furtună, va avea furtună. Ea este jucătoare unui club, fiind plătită din banii mei, de bucureştean. Aceste momente s-ar putea încheia atunci când cei de la CSM vor renunţa la tertipurile lor comuniste faţă de clubul Rapid şi nu numai.

Nu uitaţi ce a declarat Cristina Neagu despre echipa de handbal Rapid, că este o echipă care fură, că joacă cu arbitri, iar noi nu acceptăm acest lucru”, a declarat Liviu Ungurean conform Orange Sport.

Ce a scris Cristina Neagu după meciul cu Zalău

"Cu noi vă dați viața, cu alții vă dați..la o parte. Și n-ar fi asta o problemă, dacă totul ar fi fair-play. La Zalău, câștigătoarea se stabilește dinainte. Norocul nostru că am reușit să rezistăm, a câta oară , 7 contra 9. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcție bună. Proud of us girls", a scris handbalista pe contul de Facebook, făcând referire la desfășurarea meciului de la Zalău.