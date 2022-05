Rapid și CSM își dispută titlul în ultima etapă. Mesajul tranșant al Cristinei Neagu după meciul de la Zalău: "Oribil, jenant!"

Liderul Rapid Bucureşti, care la pauză avea asigurat titlul, a trecut fără probleme de SCM Craiova, în Sala Giuleşti, cu scorul de 36-26 (15-10). Alexandra Badea şi Azenaide Carlos au marcat câte șapte goluri pentru echipa antrenată de Carlos Viver.

De cealaltă parte, CSM Bucureşti s-a impus în faţa formaţiei HC Zalău, în deplasare, cu scorul de 26-24, după ce la pauză era condusă cu 15-12 de echipa antrenată de Gheorghe Tadici.

Finalul de la Zalău a fost dramatic, ''tigroaicele'' câştigând prin goluri marcate de Cristina Neagu în ultimele minute, după ce în minutul 57 scorul era egal, 24-24. Neagu a fost cea mai bună de la CSM Bucurețti cu 11 goluri, urmată de Yvette Broch cu 5 reușite și de Elizabeth Omoregie, cu 4 goluri.

Soarta titlului se va decide în ultima etapă, când CS Rapid va juca la Râmnicu Vâlcea, contra echipei locale, care a învins-o sâmbătă în semifinalele Cupei României, în timp ce campioana CSM Bucureşti va juca acasă cu Minaur Baia Mare.

Cristina Neagu, mesaj tranșant după meciul de la Zalău

"Cu noi vă dați viața, cu alții vă dați..la o parte. Și n-ar fi asta o problemă, dacă totul ar fi fair-play. La Zalău, câștigătoarea se stabilește dinainte. Norocul nostru că am reușit să rezistăm, a câta oară , 7 contra 9. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcție bună. Proud of us girls", a scris handbalista pe contul de Facebook, făcând referire la desfășurarea meciului de la Zalău.

Clasament Liga Națională

1. Rapid București 66 puncte

2. CSM București 65 puncte

3. CSM Râmnicu Vâlcea 55 puncte