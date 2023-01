Deţinătoarea trofeului, Danemarca, şi alte trei echipe europene - Spania, Franţa şi Suedia - se vor duela, vineri, în semifinalele Campionatului Mondial de handbal masculin, din Polonia şi Suedia, după partidele din sferturile de finală, disputate miercuri seară.

În meciurile din sferturile de finală, disputate miercuri, s-au înregistrat rezultatele: Danemarca - Ungaria 40-23, Norvegia - Spania 34-35 (după 4 reprize de prelungiri), Franţa - Germania 35-28 şi Suedia - Egipt 26-22.

Astfel, patru echipe europene, Danemarca - Spania şi Franţa - Suedia se vor duela în semifinale, iar învinsele lor vor juca pentru clasarea finală pe locurile 5-8.

Semifinalele vor avea loc vineri, iar finalele pentru medalii sunt programate duminică.

80 minutes of handball needed to separate ???????? Spain and ???????? Norway in their quarter-final ???? Here's how the match was sent into extra time — twice ???? #POLSWE2023 #sticktogether @RFEBalonmano @NORhandball pic.twitter.com/80YndsDMKw

Naţionala României nu s-a mai calificat la un turneu final mondial din 2011, când s-a clasat pe locul 19. În calificările pentru ediţia CM din 2023, tricolorii au fost eliminaţi în faza play-off de echipa Macedoniei de Nord.

Campioana mondială en-titre este Danemarca.

News.ro

Nine goals for Mathias Gidsel on the way to ???????? Denmark's quarter-final win, including this superb shot ???? The #Tokyo2020 MVP became the first player to hit 50 goals at #POLSWE2023 ????????#sticktogether @dhf_haandbold pic.twitter.com/vyLulO4TK5