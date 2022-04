România, la EURO! Ce a remarcat Adi Vasile plus VIDEO cu imaginile bucuriei

Naţionala de handbal feminin a României a învins duminică, la Râmnicu Vâlcea, reprezentativa Austriei, scor 38-29 (19-13), în ultimul meci din grupa 2 preliminară a Campionatului European din 2022 şi s-a calificat la turneul final. Cristina Neagu a fost de neoprit, fiind principala marcatoare a partidei.

"Am fost la un nivel înalt contra Austriei, fetele au abordat serios acest joc, au fost momente grele până când s-a făcut o diferență în favoarea noastră. Apoi, ne-am făcut un joc ușor prin prestația noastră. A fost și ajutorul fantastic din partea sălii, într-un astfel de ambient e perfect să joci. Trebuie să le mulțumesc oamenilor că au fost alături de noi în ziua de Paște", a declarat selecționerul Adi Vasile, potrivit eurosport.ro.

"Am fi putut obține calificarea mai repede la Euro dacă am fi câștigat un joc împotriva Danemarcei. Dar trebuie să fim conștienți și realiști că în momentul de față nu suntem peste Danemarca. Chiar dacă La Mioveni, la meciul tur, am avut problem de lot, nu am putut alinia cea mai bună echipă.

Danemarca este sus în acest moment. Danemarca a stat 8 ani de zile, a investit să ajungă de la locurile 5-8 la locurile 1-4. E nevoie de timp și de răbdare și la noi", a mai adăugat Vasile.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Neagu 12 goluri, Pintea 4, Ostase 4, Bazaliu 4, pentru România, respectiv Frey 6, Neidhart 6, pentru Austria.

În urma rezultatului, tricolorele încheie pe locul 2, cu 7 puncte, după liderul neînvins Danemarca (10), ambele fiind calificate la turneul final. Austria, de pe 3 (5 puncte) şi Insulele Feroe (locul 4, 0 puncte), ratează Campionatul European din 2022.