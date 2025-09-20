România, înfrângere cu campioana mondială Franţa şi în al doilea amical de la Oradea

Handbal
Alexandru Hațieganu
Naţionala României a fost învinsă şi sâmbătă, la Oradea Arena, de campioana mondială en-titre Franţa, scor 30-24 (15-13), în al doilea meci amical.

RomaniaFrantaamicalFlorentin PeraoradeaHandbal

Principalele marcatoare ale partidei au fost Stoica 6 goluri, Bazaliu 3, Popa 3, Mihai 2, Ostase 2, Dumitraşcu 2, Lixăndroiu 2, pentru România, respectiv Dury 6, Toublanc 5, Grandveau 4, Bouktit 4, pentru Franţa.

În prima partidă amicală, tricolorele au fost învinse cu 32-27 (18-14).

Cele două confruntări au făcut parte din programul de pregătire al echipelor pentru participarea la Campionatul Mondial, programat între 28 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Următorul stagiu al naţionalei va avea loc la Craiova, începând din 10 octombrie, pentru primele meciuri din EHF Euro Cup, cu Norvegia (Larvik, 15 octombrie) şi cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

Până la turneul final al Campionatului Mondial, România va mai găzdui ”Trofeul Carpaţi”, la Bistriţa, între 17-24 noiembrie, şi va juca cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie).

