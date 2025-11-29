Prestația elevelor lui Ovidiu Mihăilă a fost monitorizată atent de presa de la Budapesta, în contextul în care Ungaria va fi una dintre adversarele noastre în faza următoare a competiției.



Jurnaliștii de la Nemzeti Sport nu au trecut cu vederea faptul că România a avut momente de ezitare în prima parte a jocului, dar au apreciat capacitatea echipei de a gestiona finalul de partidă. Vecinii maghiari au subliniat că diferența s-a făcut în ultimele 10 minute, când asiaticele nu au mai putut ține pasul cu ritmul impus de românce.



Urmează duelul direct în Main Round



Analiza maghiarilor vine în contextul în care cele două reprezentative se vor ciocni în grupa principală, alături de Elveția și, cel mai probabil, Senegal.



Iată analiza completă făcută de publicația Nemzeti după victoria de la Rotterdam:



"Echipa națională a României a avut dificultăți în a intra în joc împotriva japonezelor în prima repriză, dar datorită a două goluri înscrise în ultimele două minute și jumătate, a reușit să intre la pauză în avantaj.



Echipa din Orientul Îndepărtat a egalat în repriza a doua, însă nu a putut menține ritmul: vecinii noștri de la est au obținut victoria în ultimele 10 minute (31–27).



Meciul cu danezii va decide dacă România va lua două sau mai multe puncte în Main Round, unde adversara din grupă va fi cu siguranță echipa națională a Ungariei", au scris jurnaliștii maghiari.

