Helle Thomsen a prefațat România - Danemarca și a remarcat marea diferență după retragerea Cristinei Neagu

România a început cu două victorii Mondialul de handbal feminin, 33-24 contra Croației și 31-27 împotriva Japoniei, iar tricolorele și-au asigurat deja calificarea în grupa principală. În ultimul meci din grupa preliminară, elevele lui Ovidiu Mihăilă vor înfrunta Danemarca, liderul cu victorii clare la turneul final: 36-19 împotriva Japoniei și 35-24 contra Croației.

Helle Thomsen: "Înainte, Cristina Neagu putea câștiga un meci de una singură. Acum, România e dependentă de întreaga echipă"



Partida de la Rotterdam a fost prefațată de Helle Thomsen (54 de ani), cea care pregătește naționala Danemarcei și care s-a despărțit în această vară de CSM București.



Campioană a României cu CSM București, Thomsen a făcut o comparație între fosta națională a României, cu Cristina Neagu lider incontestabil, și actuala generație de tricolore.



"Așa cum se întâmplă de obicei, când o mare vedetă își încheie cariera, vin alte jucătoare din urmă care trebuie să îi ia locul. Acum, România este dependentă de întreaga echipă. Înainte, Cristina Neagu putea să câștige un meci de una singură. Responsabilitatea este acum pe mult mai multe jucătoare, iar România are o echipă puternică pe toate pozițiile.



România are acum o națională nouă, inclusiv un selecționer nou. A câștigat multe meciuri, practică un handbal bun și s-a construit un grup cu jucătoare care evoluează foarte mult la echipele de club. Din acest motiv, lotul lor are foarte multă încredere.



Este o echipă pe care trebuie să o învingem, dar și România știe că are șansa ei", a spus Helle Thomsen, potrivit dr.dk.

