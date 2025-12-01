Helle Thomsen a prefațat România - Danemarca și a remarcat marea diferență după retragerea Cristinei Neagu

Helle Thomsen a prefațat România - Danemarca și a remarcat marea diferență după retragerea Cristinei Neagu
România va înfrunta Danemarca, în această seară, de la ora 21:30, la Rotterdam, în ultima rundă din cadrul grupei preliminare A de la Campionatul Mondial de handbal feminin.

Helle ThomsenDanemarcaAndrea AagotRomaniaCampionatul Mondial de handbal feminin
România a început cu două victorii Mondialul de handbal feminin, 33-24 contra Croației și 31-27 împotriva Japoniei, iar tricolorele și-au asigurat deja calificarea în grupa principală. În ultimul meci din grupa preliminară, elevele lui Ovidiu Mihăilă vor înfrunta Danemarca, liderul cu victorii clare la turneul final: 36-19 împotriva Japoniei și 35-24 contra Croației.

Helle Thomsen: "Înainte, Cristina Neagu putea câștiga un meci de una singură. Acum, România e dependentă de întreaga echipă"

Partida de la Rotterdam a fost prefațată de Helle Thomsen (54 de ani), cea care pregătește naționala Danemarcei și care s-a despărțit în această vară de CSM București.

Campioană a României cu CSM București, Thomsen a făcut o comparație între fosta națională a României, cu Cristina Neagu lider incontestabil, și actuala generație de tricolore.

"Așa cum se întâmplă de obicei, când o mare vedetă își încheie cariera, vin alte jucătoare din urmă care trebuie să îi ia locul. Acum, România este dependentă de întreaga echipă. Înainte, Cristina Neagu putea să câștige un meci de una singură. Responsabilitatea este acum pe mult mai multe jucătoare, iar România are o echipă puternică pe toate pozițiile.

România are acum o națională nouă, inclusiv un selecționer nou. A câștigat multe meciuri, practică un handbal bun și s-a construit un grup cu jucătoare care evoluează foarte mult la echipele de club. Din acest motiv, lotul lor are foarte multă încredere.

Este o echipă pe care trebuie să o învingem, dar și România știe că are șansa ei", a spus Helle Thomsen, potrivit dr.dk.

Daneza Andrea Aagot (25 de ani), extrema de la Odense care a marcat 6 goluri contra Japoniei și 6 împotriva Croației, a prefațat și ea confruntarea de luni seară: "România joacă foarte bine, are o echipă încântătoare cu multe jucătoare tinere și talentate. Trebuie să facem un pas înainte la meciul cu ele pentru că vom avea în față un adversar mai puternic decât cele cu care ne-am confruntat până acum. Aștept cu nerăbdare meciul".

Ovidiu Mihăilă: "Vreau să ne luăm în piept cu Danemarca pentru a ne vedea nivelul"

După 31-27 contra Japoniei, selecționerul Ovidiu Mihăilă, instalat la finalul lunii septembrie, a recunoscut că România nu a făcut un joc tocmai grozav și că a suferit la finalizare în anumite momente.

"Contra Japoniei nu pot să spun că am avut un joc foarte reușit, dar e foarte greu să joci cu un stil de joc diferit, un stil pe care nu îl întâlnești în fiecare zi. Eu cred că jocul nostru a fost bun, dar cu mici excepții: am suferit la finalizare în anumite momente. Dacă nu ratam în anumite momente de joc, puteam avea o diferență mai liniștitoare. Victoria e victoria, e un moment de încredere în primul rând pentru fete", a spus Ovidiu Mihăilă, la Digisport.

România își cunoaște deja două dintre cele trei adversare din grupa principală, Ungaria și Elveția, însă Ovidiu Mihăilă spune că este concentrat exclusiv la partida de luni cu Danemarca, ultima din grupa preliminară.

"Obiectivul meu este jocul de mâine. Trebuie să abordăm cu încredere. Fetele au demonstrat în toată această ultimă perioadă că pot face jocuri bune și cu echipe mult mai bine cotate decât noi. Nu vreau să mă uit foarte mult la grupa principală pentru că mâine vreau să ne luăm în piept cu Danemarca. Vreau să vedem nivelul la care suntem acum și ce mai putem face pentru a ne compara cu aceste națiuni", a mai spus Ovidiu Mihăilă.

Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță"
