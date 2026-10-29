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CS Rapid Bucureşti a fost învinsă dramatic de campioana CS Gloria Bistriţa, cu scorul de 30-29 (13-16), joi seara, în Sala Rapid din Capitală, într-un meci din etapa a 7-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Rapid - Gloria Bistrița 29-30

Rapid a controlat prima repriză, iar la pauză avea avans de trei goluri (16-13).

În min. 54, gazdele încă erau în avantaj, 27-25, dar a primit trei goluri consecutive.

Gloria a marcat golul victoriei cu 92 de secunde înainte de final, prin Veronika Mala, campioana ratând şi o aruncare de la 7 metri în ultimul minut, prin Nina Engel.

Danila So Delgado, din nou MVP

Danila Patricia So Delgado Pinto a fost cea mai bună de la Gloria, cu 13 goluri, Johanna Reichert a marcat 5 goluri, iar portarul Evelina Maria Louise Eriksson a avut 11 intervenţii.

De la Rapid s-au remarcat Tanja Ivanovic, cu 5 goluri, Orlane Anila Kanor, 4 goluri, şi portarul Laura Glauser, cu 13 intervenţii.

CSM București - CSM Slatina 30-27

În alt meci, vicecampioana CSM Bucureşti a dispus de CSM Slatina cu 30-27 (16-12), în Sala Apollo din Capitală.

Emma Friis a reuşit 11 goluri pentru ''tigroaice'', Valeria Maslova a marcat 7 goluri, iar Dorottya Faluvegi 4.

Greta Kacsor şi Adrianna-Faustyna Gorna au înscris câte 9 goluri pentru oaspete.

Clasamentul din Liga Florilor

1. CS Gloria Bistriţa 14 puncte

2. CSM Bucureşti 13

3. HC Dunărea Brăila 12

4. CS Rapid Bucureşti 9

5. SCM Universitatea Craiova 9

6. SCM Râmnicu Vâlcea 9

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