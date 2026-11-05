SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o pe HC Dunărea Brăila, cu scorul de 27-25 (15-11), miercuri seara, în Sala Danubius, în uvertura etapei a 9-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.
HC Dunărea Brăila - SCM Râmnicu Vâlcea 25-27
Primele cinci minute au fost echilibrate, după care oaspetele au preluat controlul şi au condus până la final.
Vâlcencele au condus şi a şapte goluri (13-6), iar la pauza diferenţa era de patru goluri, 15-11.
Dunărea s-a apropiat la o singură lungime pe final, 24-25 (min. 57), dar oaspetele au păstrat avantajul şi au obţinut victoria.
Cele mai bune marcatoare ale învingătoarelor au fost Grace Zaadi, cu 6 goluri, Zoe Sprengers 5, Marie-Helene Sajka 4 (vezi galeria foto de mai sus), în timp ce portarul a avut 11 intervenţii June Cecilie Krogh.
De la brăilence s-au evidenţiat Elena Roşu 5 goluri, Daria-Florentina Mihăilă 4 goluri, Cristina Laslo 4 goluri etc.
Gloria Bistrița - Știința București 48-28, cu Danila So Delgado MVP
Într-un meci din etapa a 8-a, campioana CS Gloria Bistriţa a surclasat-o pe nou-promovata CSU Ştiinţa Bucureşti cu 48-28 (23-12), pe teren propriu.
Cele mai bune marcatoare ale gazdelor au fost Danila So Delgado (8 goluri) (vezi galeria foto de mai jos), Yaroslava Burlachenko (7), Nina Engel (7), Johanna Reichert (7).