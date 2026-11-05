GALERIE FOTO Marie Sajka și compania, victorie în derby! Cum arată clasamentul în Liga Florilor

Marie Sajka și compania, victorie în derby! Cum arată clasamentul în Liga Florilor Handbal
SPORT.RO
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SCM Râmnicu Vâlcea a reușit să o învingă cu ceva emoții pe final pe Dunărea Brăila.

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Marie SajkaDanila So DelgadoSCM Ramnicu ValceaGloria BistritaGrace Zaadi
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  • Sajka 4
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SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o pe HC Dunărea Brăila, cu scorul de 27-25 (15-11), miercuri seara, în Sala Danubius, în uvertura etapei a 9-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

HC Dunărea Brăila - SCM Râmnicu Vâlcea 25-27

Primele cinci minute au fost echilibrate, după care oaspetele au preluat controlul şi au condus până la final. 

Vâlcencele au condus şi a şapte goluri (13-6), iar la pauza diferenţa era de patru goluri, 15-11. 

Dunărea s-a apropiat la o singură lungime pe final, 24-25 (min. 57), dar oaspetele au păstrat avantajul şi au obţinut victoria.

Cele mai bune marcatoare ale învingătoarelor au fost Grace Zaadi, cu 6 goluri, Zoe Sprengers 5, Marie-Helene Sajka 4 (vezi galeria foto de mai sus), în timp ce portarul a avut 11 intervenţii June Cecilie Krogh

De la brăilence s-au evidenţiat Elena Roşu 5 goluri, Daria-Florentina Mihăilă 4 goluri, Cristina Laslo 4 goluri etc.

Gloria Bistrița - Știința București 48-28, cu Danila So Delgado MVP

Într-un meci din etapa a 8-a, campioana CS Gloria Bistriţa a surclasat-o pe nou-promovata CSU Ştiinţa Bucureşti cu 48-28 (23-12), pe teren propriu.

Cele mai bune marcatoare ale gazdelor au fost Danila So Delgado (8 goluri) (vezi galeria foto de mai jos), Yaroslava Burlachenko (7), Nina Engel (7), Johanna Reichert (7).

  • Danila so delgado gloria bistrita 99
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Clasamentul din Liga Florilor

1. CS Gloria Bistriţa 16 puncte (8 jocuri)

2. CSM Bucureşti 15 (8)

3. SCM Râmnicu Vâlcea 13 (9)

4. HC Dunărea Brăila 12 (9)

5. SCM Universitatea Craiova 11 (8)

6. CS Rapid Bucureşti 9 (8)

7. CSM Slatina 9 (8)

... Agerpres

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