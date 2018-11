Romania a reusit imposibilul la Trofeul Carpati! Echipa secunda a invins campioana en-titre Rusia

Romania B este prima finalista a trofeului Carpati

Performanta extraordinara pentru Romania B in cadrul trofeului Carpati. Echipa secunda a devenit prima finalista a turneului dupa ce a invins Rusia cu 25-24.

Echipa antrenata de Trefilov este campioana en-titre la acest turneu. Romania urmeaza sa intalneasca in marea finala castigatoarea meciului dintre Romania A si Serbia.

Trofeul Carpati se desfasoara, ca in fiecare an, sub forma unui final four. Trofeul Carpati este unul de pregatire pentru Campionatul European care va incepe in luna decembrie si va avea loc in Franta. Primul meci din grupa va avea loc pe 1 decembrie contra Norvegiei. Romania mai e in grupa cu Germania si Cehia.