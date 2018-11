Alaturi de Ada Iliescu! Handbalista risca sa-si piarda auzul si are nevoie de o operatie costisitoare! Cum poti dona

Cristina Neagu si alte handbaliste o ajuta sa stranga bani pentru operatii si tratament!

Handbalista Ada Iliescu risca sa-si piarda auzul. Din 2016, cand a descoperit ca e bolnava, Ada Iliescu a trecut prin mai multe operatii. Handbalista de 26 de ani nu si-a pierdut niciodata speranta. "Se pare ca ma iubeste cineva acolo sus!" spune Ada.

Ada are nevoie de 8000 de euro ca sa auda din nou.

"Eu practic cu urechea stanga mai aud 40%, iar cu urechea dreapta nu mai aud deloc. Ca sa fiu un om normal am nevoie de un implant pentru urechea dreapta" povesteste Ada. Peste 80 de mii de euro s-au strans in ultimii 2 ani din campaniile in care s-au implicat mai multe handbaliste.

Pessoa si-a donat medalia olimpica, iar Cristian Neagu - 3 tricouri! "Ada, fii tare! Suntem alaturi de tine!" este mesajul Iuliei Curea.

"N-am mai fost de mult timp la un meci de handbal, imi este greu sa stau si in tribuna, dar la televizor ma uit" mai spune Ada.

Cei care doresc sa doneze pentru Ada o pot face in urmatoarele conturi:

ILIESCU ELENA ADRIANA

RO57INGB0000999902831218 ING LEI

RO48INGB0000999905663489 ING EURO

RO06BRDE445SV75564974450 BRD LEI

RO17RZBR0000060019280389 (RAIFF) (lei)