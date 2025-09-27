CS Rapid Bucureşti a învins echipa austriacă Hypo Niederoesterreich, cu scorul de 32-24 (19-12), sâmbătă, în deplasare, în prima manşă din turul al doilea preliminar al competiţiei feminine de handbal EHF European League.

Rapid a fost condusă la Maria Enzersdorf cu 1-0 şi 2-1, iar apoi a controlat jocul până la capăt, făcând un pas mare spre faza următoare a competiţiei.

Cine a înscris pentru Rapid în 32-24 cu Hypo Niederoesterreich



Golurile învingătoarelor au fost înscrise de Albertina Da Cruz Kassoma De Almeida 5, Aissatou Kouyate 5, Dorina Korsos 4, Alexandra Toepfner 4, Mina Hesselberg 3, Stelvia de Jesus Pascoal 3, Gabriela Maria Tulea 2, Line Ellertsen 2, Estavana Polman 2, Mariana Ferreira Lopes 1, Eliza Iulia Buceschi 1.

Diana Cristiana Ciucă (foto) a încheiat cu 9 intervenţii (40,91%), iar Denisa Ştefania Şandru a avut 3 (21,43%).

Pentru Hypo au marcat Patricia Mihalics 6 goluri, Jovana Milovanovic 4, Nina Neidhart 4, Lisa Spalt 3, Andrea Barnjak 2, Anja Lovric 2, Johanna Bauer 1, Lina Kovacs 1, Martina Maticevic 1.

Andjela Roganovic a avut 5 intervenţii (23,81%), Jelena Maticevic 4 (44,44%), iar Nina Plavotic 2 (15,38%).

Manşa secundă va avea loc pe 4 octombrie, la Chiajna.

Dacă va trece de Hypo, CS Rapid va juca în turul al treilea preliminar contra echipei germane HSG Bensheim/Auerbach Flames, primul meci fiind programat la Bucureşti.

Minaur Baia Mare va juca direct în turul al treilea preliminar, iar Corona Braşov este calificată direct în faza grupelor. Agerpres

