România s-a prezentat la Campionatul European (28 noiembrie – 15 decembrie), „tremurând“, în așteptarea unui veritabil dezastru. Asta deoarece selecționata pregătită de Florentin Pera a ajuns la Debrecen (Ungaria), după cinci înfrângeri în ultimele șase jocuri de dinaintea turneului final.

În aceste condiții, în care am crezut că vom fi ciuca bătăilor în fața Europei, faptul că am bătut Cehia, Serbia și mai ales Suedia a fost un prilej de mare sărbătoare! Nici n-a mai contat că am încheiat competiția pe locul 11, un rezultat care, acum cinci, șase ani, ar fi fost considerat un mare eșec pentru handbalul nostru feminin. Ce-i drept, în perioada 2015-2018, nu doar că am cucerit bronzul Mondial (2015), dar am fost și la o ediție a Jocurilor Olimpice (2016) și de două ori în preajma podiumului european (pe 5 în 2016 și pe 4 în 2018).

Revenind la naționala de acum, cu multe jucătoare tinere, fără experiență la nivel înalt, ele au ajuns să depășească așteptările la Campionatul European, în condițiile în care multe dintre ele fac tușa în țară, la grupările din Liga Florilor. Pentru că n-au loc să joace de handbalistele străine pe care le aducem aici, plătindu-le cu niște salarii „grase“ din bani publici.

Pornind de aici, Ramona Farcău (45 de ani), fostă mare jucătoare de echipa națională, cu 214 selecții și 689 de goluri sub tricolor, a acordat un interviu tăios pentru Eurosport. În care a spus lucrurilor pe nume și a scos la iveală culisele întunecate ale handbalului românesc.

„La Europene, a fost o prestație peste așteptările iubitorilor de handbal, dătătoare de speranțe, din perspectiva reconstrucției echipei naționale. Vorbim despre o nouă generație, o generație tânără, care, să nu uităm, trece prin momente dificile în Liga Florilor. Aici, fetele nu au minute de joc, au fost de multe ori subapreciate de către antrenorii și managerii cluburilor din România“, și-a început discursul Ramona, actualmente manager tehnic și președinte la ACS Olympic RFH.

Aceasta ne-a oferit apoi drept exemplu naționala Ungariei, cea care ne-a predat o lecție de handbal, săptămâna trecută, la Debrecen.

„Ați văzut naționala Ungariei cum arată? Ei de ce și cum au știut să aibă grijă de o generație excelentă, să o crească sănătos și să urmărească interesul național, acela de a construi o echipă națională competitivă? Este momentul ca și responsabilii din handbalul românesc și autoritățile să înțeleagă ceva din acest European și să dea o șansă reală handbalului românesc. Dacă vom rămâne la stadiul de vorbe și discuții, la următoarele turnee finale vom fi tot în afara locurilor 1-10, iar Jocurile Olimpice le vom privi tot de la televizor“, a continuat Farcău.

„Pera a avut o observație oarecum absurdă“

În continuarea dialogului, Ramona a subliniat o anomalie. Concret, selecționerul Florentin Pera a cerut ca româncele să joace mai des în Liga Florilor. Adică, o competiție în care același Pera, antrenor la Gloria Bistrița, mizează, în primul rând, pe jucătoare străine!

„Dacă tot m-ați întrebat de Florentin Pera, voi face referire totuși la un alt Florentin Pera, anume la antrenorul unei echipe de club din România. Selecționerul Pera a afirmat recent faptul că aceste fete ar fi evoluat mult mai bine dacă ar fi avut minute de joc în Liga Florilor și că speră că după acest European vor juca mai mult. Excelentă observație, dar oarecum absurdă, câtă vreme selecționerul Pera, cel care cere minute de joc pentru fetele naționalei este unul si același cu antrenorul de club Pera, care a uitat că are și un angajament față de naționala României și le-a uitat pe bancă pe fete, în meciurile de Liga Florilor sau de Champions League. În acest sens, îl rog public pe antrenorul Pera să țină cont de solicitarea selecționerului Pera și să primeze interesul României în deciziile pe care le ia la club“, a spus fosta mare handbalistă.

Ramona a ținut să evidențieze prestația fetelor la acest European și să o catalogheze drept „o palmă“ dată celor care decid în competiția internă.

„Aceste jucătoare trebuie să evolueze constant în competiția internă și în Champions League pentru a putea da randamentul maxim la turneele finale. Altfel, vom constata cu amărăciune că iar am îngropat visul unei generații, fără a da șansa acestor sportive să obțină performanțe notabile. Am spus-o și o repet, cluburile, federația, ANS-ul (n.r. – Agenția Națională pentru Sport) și COSR-ul (n.r. – Comitetul Olimpic și Sportiv Român) trebuie să facă front comun în elaborarea unei strategii naționale de creștere a sportivilor români, cu atât mai mult cu cât salariile generoase sunt plătite din bani publici. Evoluția acestor fete la Campionatul European este o palmă dată tuturor celor care, mănați de anumite interese, le-au aruncat pe banca de rezerve, spunând că nu au valoare și că am avea un campionat foarte slab dacă acestea ar evolua constant. Iată că aceste fete le-au oferit răspunsul mult așteptat“, a concluzionat Ramona Farcău.

Prima fază a grupelor

*România – Cehia (29-28)

*Muntenegru – România (27-25)

*Serbia – România (25-27)

Grupa Principală I

Joi: Franța - România (30-25)

Vineri: Suedia - România (23-25)

Duminică: Ungaria - România (37-29)

Marți: Polonia - România (29-24)

Lotul României

*Portari: Curmenţ (Corona Braşov), Ciucă (Rapid), Hosu (CSM Bucureşti);

*Extreme dreapta: Borş (Dunărea Brăila), Seraficeanu (Gloria Bistriţa);

*Interi dreapta: Bucur (Gloria Buzău), Gogîrlă (Râmnicu Vâlcea);

*Centri: Necula (Râmnicu Vâlcea), Popa (Dunărea Brăila), Boiciuc (Corona Braşov);

*Interi stânga: Bazaliu (Gloria Bistriţa), Grozav (Rapid), Stoica (Rapid);

*Extreme stânga: Dindiligan (CSM Bucureşti), Lupei (Dunărea Brăila);

*Pivoţi: Ostase (Rapid), Coteţ (Dunărea Brăila), Jipa (Gloria Buzău).



Stafful naționalei feminine

*Antrenor principal: Florentin Pera

*Antrenor secund: Burcea Bogdan

*Antrenori portari: Barbu Kerkeles Ildyko

*Preparator fizic: Ștefan Ciuntu

*Medic: Florin Oancea

*Fizioterapeuți: Daniel Constantin Oprea și Victor Baciu

*Analist video: Ioan-Radu Cheregi

*Psiholog: Florentina Tonița

*Antrenor federal: Nicoleta Alexandrescu