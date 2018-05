"Nici nu visam la acest trofeu! Inseamna ENORM pentru Romania!" Reactia antrenorului celor de la SCM Craiova dupa castigarea Cupei EHF

SCM Craiova a castigat Cupa EHF dupa 52-51 in fata celor de la Vipers Kristiansand in dubla mansa!

Bogdan Burcea, antrenorul celor de la SCM Craiova, abia mai avea voce dupa ce echipa sa a castigat Cupa EHF!

"Ma simt obosit, insa fericit. Consider ca mi-am indeplinit un vis la care nu speram la inceputul sezonului. Suntem fericiti si in seara asta vrem sa ne bucuram. Inseamna enorm pentru Romania, apoi pentru orasul nostru si nu in ultimul rand pentru fetele noastre care s-au daruit incredibil si merita felicitari.



Poate au fost voci care au spus ca am ajuns aici nemeritat si iata ca suntem castigatorii trofeului. Cred ca meritam felicitari si respect din partea tuturor. A fost un final intens. Publicul a fost senzational, n-am cuvinte" a spus antrenorul celor de la SCM Craiova.