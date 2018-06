Nationala de handbal merge la EURO 2018! Victorie cu emotii in Austria, dupa un meci condus in totalitate

Selectionata Romaniei s-a calificat la Campionatul European de handbal feminin 2018, dupa ce a invins echipa Austriei cu scorul de 28-25 (13-11), joi seara, la Innsbruck, intr-un meci din Grupa a 4-a a preliminariilor.

Tricolorele nu mai pot scapa primele doua locuri in grupa, care asigura prezenta la turneul final din Franta, participand pentru a 12-a oara la un Campionat European.

Romania a castigat cu emotii, la capatul unui meci in care a condus in cea mai mare parte a timpului, dar in care nu a reusit sa se desprinda decisiv.

Jucatoarele antrenate de Ambros Martin au ratat nu mai putin de cinci aruncari de la 7 metri, in timp ce Austria a irosit trei.

Din min. 48, Romania nu a mai putut conta pe serviciile Melindei Geiger, care a primit cartonasul rosu pentru lovirea in figura a portarului cu mingea la 7 metri.

Inceputul a fost mai greoi pentru echipa noastra, care a fost condusa cu 5-3 (min. 14) si 8-7 (19). Romania a preluat apoi initiativa, a condus cu 10-8 (26), iar la pauza avantajul era de doua goluri, 13-11.

In repriza secunda, Romania s-a dus la patru goluri, 15-11 (32), apoi ecartul a fost de doua-trei goluri in favoarea oaspetelor, in min. 46 crescand din nou la patru goluri, 23-19. Austria a reusit sa egaleze in min. 55, 24-24, dar valoarea si-a spus cuvantul pe final, iar Romania a reusit sa obtina victoria cu 28-25.

Golurile echipei Romaniei au fost marcate de Eliza Buceschi 8, Cristina Neagu 7, Melinda Geiger 4, Valentina Ardean-Elisei 3, Crina Pintea 2, Laura Chiper 1, Laura Pristavita 1, Laura Popa 1, Raluca Bacaoanu 1.

Pentru Austria au marcat Beate Scheffknecht 9 goluri, Sonja Frey 5, Mirela Dedic 3, Josefine Huber 2, Tamara Boesch 2, Johanna Schindler 2, Romana Gerisch 1, Julia Feierle 1. Poarta echipei gazda a fost aparata de Petra Blazek (HCM Ramnicu Valcea).

Au arbitrat Katalin Pech si Maria Vagvolgyi (ambele din Ungaria), iar delegat EHF a fost Stephan Vitzthum (Elvetia).

Romania ocupa primul loc cu 8 puncte, urmata de Rusia, 6 puncte, Austria, 6 puncte, Portugalia, 0 puncte.

In ultimele partide din grupa, pe 3 iunie, Austria va juca acasa cu Rusia, iar Romania va infrunta Portugalia, la Buzau.