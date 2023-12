Constantin Din a spus tot ce avea pe suflet după ce naționala feminină de handbal a ratat calificarea la JO 2024

Elevele lui Florentin Pera au ratat și calificarea în sferturile CM, dar și prezența la un turneu preolimpic.

La finalul turneului din Suedia, Norvegia și Danemarca, Cristina Neagu și-a anunțat retragerea din prima reprezentativă.

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Constantin Din, a declarat, pentru Agerpres că marele regret al anului 2023 a fost ratarea calificării echipei naţionale de handbal feminin la turneul preolimpic, în urma evoluţiei de la Campionatul Mondial.

Constantin Din mai crede în naționala feminină de handbal

"Marele regret este că nu am reuşit să calificăm echipa naţională de senioare la turneul preolimpic. Mergeam cu speranţe la acel turneu final, avem speranţe în continuare că această echipă naţională poate să devină una dintre cele mai bune din lume.

E unul dintre obiectivele mele şi cred că avem acest potenţial. Chiar dacă am ratat obiectivul la acest Campionat Mondial, eu cel puţin am văzut o altă abordare, un alt joc al echipei naţionale, mult mai modern şi mult mai eficient. Din păcate, ne-au lipsit câteva goluri în plus ca să putem să ne calificăm, dar avem totuşi palmaresul cu patru victorii şi doar două înfrângeri. Am reuşit să câştigăm acele meciuri cu un joc bun", a declarat Constantin Din.

Întrebat dacă va avea loc o schimbare la nivelul conducerii tehnice a naţionalei feminine, oficialul FRH a precizat că va fi făcută o analiză şi că îşi doreşte o altă abordare a pregătirii tactice.

"Este luată în calcul o schimbare la nivelul conducerii tehnice, dar este luată în calcul o nouă abordare, nu neapărat în privinţa staffului, ci o nouă abordare a staffului de pregătire a echipei naţionale. Intenţia este de a continua cu actualul actuala conducere a staffului tehnic, dar vom face o analiză într-adevăr, aşa cum se face de obicei. Intenţia este de a continua de ambele părţi, rămâne să vedem în ce termeni şi dacă reuşim să ajungem la o concluzie", a afirmat acesta.

Constantin Din, despre Cristina Neagu

Din afirmă că fostul lider al naţionalei României, Cristina Neagu, dar şi celelalte componente ale lotului pregătit de Florentin Pera regretă ratarea obiectivului: "E limpede pentru toată lumea că Neagu şi-ar fi dorit o participare la încă o Olimpiadă şi probabil că regretă faptul că nu am reuşit cu echipa naţională să ne calificăm măcar la turneul preolimpic. Şi probabil această nemulţumire, ca să-i spun aşa, este valabilă nu doar pentru Cristina Neagu, ci pentru toate jucătoarele din echipa naţională".

Cristina Neagu și-a anunțat retragerea din naționala de handbal