O victorie cat o calificare in faza urmatoare! Patru concluzii dupa ce Romania a batut Cehia la Europeanul de handbal feminin

Romania a debutat cu victorie, 31:28, in fata Cehiei la EHF EURO 2018, dupa un meci pe care nationala lui Ambros Martin l-a dominat cap-coada, conducand din primul pana in ultimul minut.

Adrian Costeiu

adrian.costeiu@protv.ro

Diferenta a fost si de noua goluri pe tabela in repriza secunda, insa Cehia s-a apropiat periculos, ratand de doua ori sansa de a se apropia la un singur gol, evolutie a scorului care a adus aminte de eliminarea « tricolorelor » de la Mondialul din Germania de anul trecut, cand aceeasi nationala a Cehiei a revenit incredibil. Totusi, acest succes e aproape sinonim cu calificarea in grupele principale ale turneului din Franta, acolo unde Romania va juca, probabil, contra Olandei, Ungariei si Spaniei. Pana atunci, insa, urmeaza un meci decisiv cu Germania, care va stabili daca avem sau nu sanse la calificarea in semifinale. Dar cu ce ramanem dupa partida de 1 decembrie cu Cehia ?



O motivatie excelenta

Poate cel mai important lucru demonstrat in partida cu Cehia e ca nationala Romaniei e cu adevarat motivata sa faca un rezultat mare. 6:1 a fost scorul dupa doar sapte minute, in care Dumanska a facut minuni in poarta, apararea a aratat bine, iar atacul a functionat excelent. Romania a aratat a echipa, a avut scheme clare, iar fiecare jucatoare si-a adus aportul in ambele faze, in conditiile in care Cehia a propus o aparare avansata inca din primele momente la Neagu. “Am jucat de Ziua Nationala, am fost motivate. In plus, Cehia ne-a scos anul trecut de la Mondial, am vrut revansa. Am vazut ce s-a intamplat la Germania - Norvegia. In acest moment nu exista o favorita la titlu. Gandul nostru zboara deja catre meciul cu Germania, ne dorim sa castigam, dar stim ca ne asteapta un meci foarte greu, “ a spus Cristina Neagu dupa victoria cu Cehia. Momentul imnului s-a auzit excelent in sala din Brest, jucatoarele s-au sustinut una pe alta, iar motivatia a parut a fi superioara altor partide de la turneele finale.



Buceschi si Pintea, excelente in atac

Romania parea dependenta de Neagu, iar un rezultat bun era dependent 100% de ceea ce face interul stanga al nationalei Romaniei. De data aceasta, insa, Romania are si alte arme. Aflata in forma vietii, Crina Pintea a marcat de cinci ori si a scos patru aruncari de la 7 metri in partida cu Cehia, in timp ce Eliza Buceschi a reusit noua goluri. Aceasta eficienta trebuie pastrata atat in partidele cu Germania, cat si cu Norvegia din aceasta grupa, insa e clar ca cele doua adversare isi vor lua masuri suplimentare la celelalte jucatoare de baza ale tricolorelor. « Stiam ca Neagu si Pintea sunt cele mai bune si pot pune probleme, dar nu am putut sa le oprim, desi ne-am antrenat o saptamana pentru asta, » a spus Veronika Mala, extrema stanga a Cehiei.

Poarta si apararea, lucruri care pot fi imbunatatite

E clar ca nationala trebuie sa functioneze la fel de bine in celelalte partide pentru a reusi o performanta cat mai buna la turneul francez, iar lucrurile pot fi imbunatatite. Poarta a fost buna din punct de vedere statistic, 33% a fost procentajul Denisei Dedu si al Iuliei Dumanska, cu un plus pentru goalkeeperul de la SCM Ramnicu Valcea in prima repriza. Insa in partea secunda, atat apararea, cat si poarta au scazut in intensitate, iar asta a permis Cehiei sa revina. Lucru care nu se poate intampla cu Germania, in conditiile in care nemtoaicele au revenit de trei ori de la un deficit de trei goluri in fata Norvegiei, una dintre marile favorite la titlu.

De ce trebuie sa castigam contra Germaniei

In acest moment, Romania e ca si calificata in grupele principale ale competitiei. Chiar daca va pierde ambele meciuri ramase de disputat, victoria contra Cehiei atarna greu, fiind criteriu de departajare la egalitate de puncte. Iar cehoaicele mai trebuie sa joace contra Germaniei si Norvegiei, fiind greu de crezut ca pot castiga ambele meciuri. Totusi, Romania va merge in faza urmatoare cu punctele pe care le castiga contra echipelor calificate, astfel ca victoria contra Germaniei in meciul de luni, de la ora 19:00, devine absolut cruciala.