Clubul galez Wrexham, care evoluează în Championship (liga a doua din Anglia), a fost amendat de Liga Engleză de Fotbal (EFL) pentru că a folosit în acest sezon doi jucători neeligibili, a anunţat miercuri clubul, potrivit ESPN.com.

Cazurile Issa Kabore și Callum O'Hare

Documentele despre Issa Kabore nu au fost transmise corespunzător către EFL înaintea meciului în care jucătorul a fost folosit împotriva lui Birmingham City, în Championship, la data de 28 august, astfel că el nu a fost eligibil pentru a fi folosit în acel meci, pierdut pe teren propriu de Wrexham cu 1-2.

Callum O'Hare a fost inclus în lotul anunţat pentru meciul câştigat cu 3-0 împotriva celor de la Millwall, la 2 septembrie, chiar dacă nu a fost înregistrat la timp pentru a fi eligibil după ce fusese transferat cu o zi înainte de la Sheffield United. A fost pe banca de rezerve la meciul respectiv, dar nu a fost utilizat.

Clubul este deținut de actorii Ryan Reynolds şi Rob Mac

Clubul Wrexham, deţinut de actorii Ryan Reynolds şi Rob Mac (Rob McElhenney) (foto), a declarat că a ajuns la un acord cu EFL privind cele două încălcări şi a fost amendat cu 75.000 de lire sterline (100.000 de dolari).

Din acea sumă, cuantumul de 25.000 de lire sterline a fost suspendat.

''Clubul ia măsurile necesare pentru a preveni ca astfel de probleme să se mai întâmple în viitor'', a transmis Wrexham într-un comunicat citat de Agerpres.