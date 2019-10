Pentru ea a fugit de la FCSB! N-a rezistat cand l-a chemat acasa! :) Cat de frumoasa e sotia lui Gikiewicz

Stelistii spun ca nu mai dau de Gikiewicz, polonezul de care oricum anuntau ca vor sa scape.

Atacantul de 31 de ani nu e insa atat de greu de gasit. Nemultumit de ceea ce i s-a intamplat la FCSB, unde a fost trimis sa se antreneze singur fara nicio explicatie, lasat fara masina si mutat din cantonament, Gikiewicz s-a intors acasa, la Split. Polonezul e casatorit cu o fosta sportiva croata si e stabilit de mai multi ani in orasul lui Hajduk. Gikiewicz are un baietel de un an pe care vrea sa-l faca fotbalist.

Tot la Spit detine si un hotel care ii garanteaza venituri importante. Sotia lui, Anja, e fosta baschetbalista. A renuntat la cariera sportiva pentru a se concentra pe afacerile familiei si pe cresterea fiului ei.