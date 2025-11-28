La începutul lunii, CSM București l-a dat afară pe Adrian Vasile (43 de ani), după rezultatele considerate sub așteptări obținute de handbaliste în Liga Campionilor.



În special rezultatul negativ înregistrat acasă cu Odense, scor 30-36, i-a fost fatal antrenorului, care e liber de contract și în momentul de față după despărțirea de CSM.



CSM București i-a găsit, în sfârșit, înlocuitor lui Adi Vasile: ”Cea mai influentă și respectabilă figură din handbalul mondial”



După plecarea lui Adi Vasile, a fost numită la cârmă Iulia Curea, care a ocupat postul de interimar. De la 1 decembrie, CSM București a anunțat că va avea parte de o antrenoare renumită în handbalul mondial. E vorab despre Bojana Popovic.



”Una dintre cele mai influente și respectate figuri ale handbalului mondial”, așa a descris-o clubul într-un comunicat oficial.



”Pentru noi, această decizie depășește cadrul strict sportiv. Ea reprezintă o declarație de ambiție și un pas ferm în direcția profesionalismului, stabilității și excelenței competitive. Cu un palmares unic – argint olimpic în 2012, șase titluri EHF Champions League și statutul de reper global în leadership și performanță – Bojana Popović aduce la București o viziune modernă și un standard de lucru la nivelul celor mai mari cluburi europene”, a mai scris CSM.



Reacția Bojanei Popovic



Bojana Popovic a sugerat că e mândră că va face parte din familia CSM București și că e nerăbdătoare să antreneze echipa.



”Sunt foarte mândră că, începând cu 1 decembrie 2025, voi face parte din marea familie CSM București. Este un club cu o organizare excelentă, tradiție și ambiție. Aștept cu nerăbdare să construim o echipă puternică împreună cu jucătoarele, staff-ul tehnic, conducerea și suporterii noștri loiali. Începând cu primul antrenament, vom trăi pentru a face clubul și orașul București mândri. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere. Sunt pregătită pentru noi victorii!”, a spus antrenoarea.

