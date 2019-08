CSM Bucuresti si-a luat revansa in fata rivalei din Rm. Valcea. Emotii MAXIME cu Nora Mork: s-a accidentat inca de la primul meci

CSM Bucuresti a castigat primul trofeu al sezonului, Supercupa Romaniei, dupa ce s-a impus cu 29-23 in fata campioanei SCM Ramnicu Valcea.

Echipa lui Tomas Ryde s-a impus lejer, iar la pauza CSM a condus la doua goluri diferenta, 16-14. Cristina Neagu nu a evoluat deloc si a stat doar pe banca, in unele momente dandu-le indicatii colegeleor sale, in timp ce Nora Mork, poate cel mai spectaculos transfer facut de CSM in aceasta vara, a debutat intr-un meci oficial pentru „tigroaice”.

Norvegianca a suferit o accidentare serioasa in startul reprizei secunde, dar a sarbatorit alaturi de colege, semn ca leziunea nu este una grava. Ea le-a dat emotii oficialilor clubului, in conditiile in care, in noiembrie 2018, in meciul cu Nykobing din grupele principale ale Ligii Campionilor, si-a rupt ligamentul incrucisat anterior al genunchiului piciorului drept si a avut nevoie de operatie si 6 luni de pauza.

CSM Bucuresti si-a luat revansa in fata formatiei valcene, care s-a incoronat campioana in 2019, iar in stagiunea trecuta a cucerit si Supercupa, tot dupa o finala cu echipa din Capitala. Ambele echipe vor juca direct in grupele Champions League. CSM Bucuresti face parte din Grupa B, alaturi de Rostov Don, Team Esbjerg si MKS Lubin, in timp ce valcencele fac parte din Grupa C, unde vor infrunta pe Buducnost, SG Bietingheim si Brest Handball.