Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26 (15-12), în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Delgado 8 goluri, Fujita 7, Ostase 5, Gutierrez 3, pentru Gloria, respectiv Mala 7, Obaidli 6, Rivas-Toft 6, pentru Storhamar.

În etapa inaugurală din grupa A se mai joacă, duminică, meciurile dintre Borussia Dortmund – Gyor ETO, Team Esbjerg – Metz Handball şi Buducnost Podgorica – DVSC Debrecen.

În etapa a II-a, Gloria Bistriţa va juca în deplasare, cu formaţia ungară DVSC Debrecen, în 13 septembrie.

În grupa B a Ligii Campionilor va debuta duminică, în deplasare, campioana CSM Bucureşti, cu Ikast Handbold.

news.ro

