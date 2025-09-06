Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), cvadruplu campion mondial de Formula 1, va pleca duminică din pole position în Marele Premiu al Italiei, etapa a 16-a a Campionatului Mondial, după ce a fost cel mai rapid în calificările de sâmbătă, de la Monza.



Verstappen va fi urma de cele două monoposturi McLaren-Mercedes, conduse de britanicul Lando Norris şi de australianul Oscar Piastri, liderul mondial la zi.



Al patrulea timp din calificări a fost al monegascului Charles Leclerc (Ferrari), câştigătorul de anul trecut de la Monza.



La primul său Grand Prix al Italiei sub culorile echipei Ferrari, multiplul campion mondial Lewis Hamilton, a semnat al cincilea timp din calificări. Totuşi, britanicul nu va pleca decât de pe locul 10 în cursă, deoarece are de efectuat o penalizare de cinci locuri pentru că a depăşit viteza la Marele Premiu al Olandei din weekendul trecut sub drapelele galbene.



În clasamentul mondial al piloţilor, Piastri are un avans de 34 de puncte faţă de Norris, iar campionul en titre, Max Verstappen, este la 104 puncte de australian.



Rezultatele calificărilor pentru grila de start a Marelui Premiu al Italiei:

Q3:

1. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:18.792

2. Lando Norris (Mare Britanie/McLaren-Mercedes) 1:18.869

3. Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:18.982

4. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:19.007

5. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:19.124

6. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:19.157

7. Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:19.200

8. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari) 1:19.390

9. Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes) 1:19.424

10. Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 1:19.519

Q2:

11. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari)

12. Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari)

13. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes)

14. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)

15. Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari)

Q1:

16. Isack Hadjar (Franţa/Racing Bulls-Red Bull)

17. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes)

18. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault)

19. Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Renault)

20. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull)

