Gloria Bistrița a adus o vicecampioana mondială! Anunțul echipei din Liga Florilor

Nina Engel are 22 de ani şi joacă pe postul de inter dreapta, iar cu Gloria Bistriţa a semnat pe următorii doi ani, începând din vara acestui an.

”Sunt foarte fericită să anunţ că sezonul viitor voi juca la Gloria Bistriţa. Aştept cu nerăbdare această nouă provocare şi să dau tot ce am mai bun pentru echipă şi suporteri. Ne vedem curând!”, este mesajul handbalistei.

Nina Engel a făcut parte din naţionala Germaniei la Campionatul Mondial din luna decembrie, la care a încheiat cu medalia de argint.

Engel vine la Gloria Bistriţa de la echipa HSG Bensheim/Auerbach, scrie News.ro.

