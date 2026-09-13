Gloria Bistriţa, învinsă categoric de Metz în Liga Campionilor

Pentru Gloria au înscris Helena Gilda Simao Paulo 6 goluri, Nina Engel 5, Danila Patricia So Delgado Pinto 5, Lorena Gabriela Ostase 5, Sonia Mariana Seraficeanu 3, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 1, Joanna Reichert 1.

Campioana României a pierdut fără drept de apel un meci pe care l-a început promiţător (1-0, 2-1, 4-2). Cu excepţia primelor zece minute, echipa din Hexagon a controlat jocul şi a obţinut a doua sa victorie în grupă.

Bistriţa n-a avut nicio șansă

Golurile gazdelor au fost reuşite de Kristina Joergensen 8, Chloe Valentini 6, Lilou Pintat 5, Laura Schneider 5, Lena Grandveau 4, Anna Albek 3, Lucie Granier 3, Petra Vamos 2, Lylou Borg 2, Betchaidelle Ngombele 1, Sabrina Novotna (portar) 1.

În celelalte meciuri ale grupei, sâmbătă, HSG Blomberg-Lippe a pierdut acasă cu Storhamar Handball Elite, scor 23-27, iar Gyori Audi ETO KC a dispus de Nykoebing Falster Handbold cu 35-25, în timp ce Odense Handbold a învins-o cu 31-24 pe Podravka Koprivnica.

Metz Handball şi Gyori Audi ETO KC au maximum de puncte (4), urmate de Odense Handbold, 3 puncte, Storhamar Handball Elite, 2 puncte, Gloria Bistriţa, 2 puncte, Nykoebing Falster Handbold, 1 punct, HSG Blomberg-Lippe, Podravka, 0 puncte.

În etapa a treia, Gloria va juca pe teren propriu cu Odense Handbold, pe 20 septembrie.