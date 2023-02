CSM Bucureşti a e evitat in extremis înfrângerea în faţa echipei franceze Brest cu care a terminat la egalitate, 30-30 (15-18), duminică, în Sala Polivalentă din Bucureşti, într-un meci din penultima etapă a Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu a adus un punct cu o aruncare reuşită în ultima secundă de joc, iar CSM este lider în grupă.

"Nu a fost un gol imposibil, a fost un gol cât un punct, dar sunt convinsă că am înscris în cariera mea goluri mai importante decât acesta. Însă, da, cel puțin în momentul acesta este un gol cât un punct și ne dorim să rămânem acolo. Nu știu, cumva, să prindem un adversar mai accesibil în sferturi, cu toate că cele patru formații din cealaltă grupă sunt foarte puternice”, a declarat Cristina Neagu, potrivit digisport.

În urma rezultatului, CSM Bucureşti are 22 puncte, cu un bilanţ de 10 victorii, două remize şi o înfrângere, fiind calificată în sferturi încă din etapa trecută. Pe locul 2 se află Vipers (21), urmată de Odense (16).

În ultimul meci din grupa A, CSM Bucureşti va juca în deplasare, cu Krim Ljubljana (12 februarie).

RESULT: An absolutely brilliant match between @csm_bucharest and @BBH_Officiel ends in a 30:30 draw - thanks to THIS goal by @CrisNeagu8 ????#ehfcl | #HandmadeHistory pic.twitter.com/oytRyaldyX