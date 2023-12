Andreea Popa a explicat cauzele eșecului din România - Danemarca 23-29, la Campionatul Mondial de handbal feminin

Naţionala României a pierdut categoric marţi, la Herning, în faţa a 12.000 de spectatori, ultimul meci din Grupa E a Campionatului Mondial, chiar cu gazda Danemarca, scor 39-23 (21-10). Ambele echipe erau calificate anterior în grupele principale. Căpitanul Cristina Neagu nu a jucat nici al treilea meci al României la CM. Pentru România au marcat Lixăndroiu 5 goluri, Pintea 3, Seraficeanu 3, Ostase 3, Popa 2, Dindiligan 2, Buceschi 2, Badea 2, Gogîrlă 1, iar din echipa Danemarcei s-a remarcat Jorgensen 10.

Andreea Popa, declarații după România - Danemarca

În cealaltă partidă a ultimei etape din grupa E, Serbia – Chile 30-16.

Andreea Popa, jucătoarea naționalei, a explicat la final cauzele unui eșec la un scor foarte mare.

”Am știut că ne va aștepta un meci foarte greu, am încercat să repetăm tot ce am făcut la antrenamente. Din păcate nu ne-a ieșit totul astăzi, am avut multe ratări unul la unul cu portarul. Cred că dacă înscriam marea majoritate a ocaziilor pate eram puțin mai aproape, nu era atât de mare diferența, însă este un campionat lung.

Nu este războiul pierdut, este numai un meci și cred că de acum contează ce vom face. Au avut o apărare mult mai puternică decât a noastră, noi n-am știut să gestionăm cum trebuie situațiile de unul la unul cu portarul, dar vom regla asta, vom vedea ce am greșit și să sperăm că în următoarele meciuri nu se va mai întâmpla.

Nu trebuie uitat meciul ăsta atât de repede, trebuie să vedem greșelile pe care le-am făcut și să le corectăm, dar trebuie să ne concentrăm pe mai departe și următorul meci cu Germania trebuie să-l câștigăm”, a declarat Andreea Popa, potrivit Fanatik.

România va intra în Grupa Principală III cu două puncte, cele câştigate contra Serbiei. Danemarca şi Germania început cu câte 4 puncte, Polonia cu 2 puncte, iar Japonia şi Serbia de la zero. Primele două clasate se califică în sferturile de finală.

România va juca primul meci contra Germaniei, pe 7 decembrie, la Herning (19:00).

Programul României în Grupa Principală III