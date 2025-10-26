SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o pe SCM Universitatea Craiova cu scorul de 32-25 (19-15), duminică seara, în deplasare, în etapa a 7-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

SCM Râmnicu Vâlcea a reuşit prima sa victorie în deplasare în acest sezon.

Rebeca Necula, MVP-ul meciului SCM Universitatea Craiova - SCM Râmnicu Vâlcea 25-32



Rebeca Necula a marcat 8 goluri pentru oaspete, Tuva Hoeve Ulsaker 6, Mia Zschocke 6, în timp ce Francielle Gomes da Rocha s-a remarcat de la echipa din Bănie, cu 7 goluri.

