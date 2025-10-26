VIDEO EXCLUSIV Cine a câștigat derby-ul Olteniei din Liga Florilor, SCM Universitatea Craiova - SCM Râmnicu Vâlcea

Cine a c&acirc;știgat derby-ul Olteniei din Liga Florilor, SCM Universitatea Craiova - SCM R&acirc;mnicu V&acirc;lcea Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o pe SCM Universitatea Craiova cu scorul de 32-25 (19-15), duminică seara, în deplasare, în etapa a 7-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

SCM Râmnicu Vâlcea a reuşit prima sa victorie în deplasare în acest sezon.

Rebeca Necula, MVP-ul meciului SCM Universitatea Craiova - SCM Râmnicu Vâlcea 25-32

Rebeca Necula a marcat 8 goluri pentru oaspete, Tuva Hoeve Ulsaker 6, Mia Zschocke 6, în timp ce Francielle Gomes da Rocha s-a remarcat de la echipa din Bănie, cu 7 goluri.

Clasamentul din Liga Florilor

1. CSM Bucureşti 14 puncte (7 jocuri)

2. CSM Corona Braşov 12 (7)

3. CS Gloria Bistriţa 10 (6)

4. SCM Râmnicu Vâlcea 8 (7)

5. CSM Slatina 8 (7)

6. CS Minaur Baia Mare 8 (7)

...

Info: Agerpres

Foto: SCM Râmnicu Vâlcea - Handbal feminin

