Campioana României a avut însă un sezon european sub așteptări.

CS Dinamo Bucureşti a învins echipa norvegiană Kolstad Handball, cu scorul de 33-23 (12-11), joi seara, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală, în penultima etapă din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Dinamo - Kolstad 33-23 după 12-11 la pauză și ”dulăii” au scăpat în sfârșit de ultimul loc

Campioana României a reuşit a doua sa victorie din grupă, după 28-28 cu HBC Nantes (20 noiembrie), părăsind astfel ultimul loc.

Dinamo şi Kolstad au fost la egalitate de câteva ori în prima repriză, în rest echipa antrenată de Paulo Pereira a controlat jocul, iar în repriza secundă s-a desprins pe tabelă, câştigând la o diferenţă clară.

Haniel Langaro, MVP la Dinamo, excelent și portarul Samir Bellahcene

Pentru Dinamo au marcat Haniel Langaro (foto) 6 goluri, Daniel Stanciuc 4, Ionuţ Nistor 3, Călin Dedu 3, Pedro Valdes 3, Andrii Akimenko 3, Tom Pelayo 3, Branko Vujovic 2, Miguel Martins 2, Alex Pascual 2, Andrei Buzle 1, Robert Militaru 1.

Vladimir Cupara a avut 7 intervenţii (28%), iar Samir Bellahcene a apărat şi el 7 şuturi (58,33%).

Golurile scandinavilor au fost înscrise de Simon Jeppsson 8, Adrian Aalberg 4, Sigvaldi Gudjonsson 4, Emre Christoffer Berge 2, Leon Owrenn Bronken 2, Magnus Soendenaa 1, Magnus Gullerud 1, Erlend Johnsen 1.

Nicolai Neupart a totalizat 7 intervenţii (24,14%), iar Sigurjon Gudmundsson a apărat 3 şuturi (21,43%).

În alte meciuri din grupă, jucate miercuri, Aalborg Handbold a pierdut acasă cu Fuchse Berlin, 31-35, iar Industria Kielce a trecut de Sporting Lisabona cu 39-33. Joi seara are loc meciul HBC Nantes - One Veszprem.

Dinamo va juca ultimul său meci pe 12 martie, cu Sporting, la Lisabona.

Clasamentul din Grupa A din EHF Champions League

1. Fuchse Berlin 22 puncte (13 jocuri)

2. Aalborg Handbold 19 (13)

3. Industria Kielce 15 (13)

4. One Veszprem HC 14 (12)

5. HBC Nantes 12 (12)

6. Sporting 12 (13)

7. Dinamo 4 (13)

8. Kolstad Handball 4 (13)

Primele două clasate s-au calificat direct în sferturile de finală, iar următoarele patru vor disputa baraje pentru accederea în sferturi, informează Agerpres.

