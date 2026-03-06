CS Dinamo Bucureşti a învins echipa norvegiană Kolstad Handball, cu scorul de 33-23 (12-11), joi seara, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală, în penultima etapă din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Campioana României a reuşit a doua sa victorie din grupă, după 28-28 cu HBC Nantes (20 noiembrie), părăsind astfel ultimul loc.

Dinamo şi Kolstad au fost la egalitate de câteva ori în prima repriză, în rest echipa antrenată de Paulo Pereira a controlat jocul, iar în repriza secundă s-a desprins pe tabelă, câştigând la o diferenţă clară.

Haniel Langaro, MVP la Dinamo, excelent și portarul Samir Bellahcene

Pentru Dinamo au marcat Haniel Langaro (foto) 6 goluri, Daniel Stanciuc 4, Ionuţ Nistor 3, Călin Dedu 3, Pedro Valdes 3, Andrii Akimenko 3, Tom Pelayo 3, Branko Vujovic 2, Miguel Martins 2, Alex Pascual 2, Andrei Buzle 1, Robert Militaru 1.

Vladimir Cupara a avut 7 intervenţii (28%), iar Samir Bellahcene a apărat şi el 7 şuturi (58,33%).