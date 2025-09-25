VIDEO Dinamo, la a treia înfrângere consecutivă în Champions League!

Dinamo, la a treia înfrângere consecutivă în Champions League! Handbal
Alexandru Hațieganu
Lucrurile nu merg cum trebuie pentru ”dulăi” în acest sezon.

CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa maghiară One Veszprem HC, cu scorul de 30-27 (15-15), miercuri, pe teren propriu, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Campioana României a pierdut toate cele trei meciuri disputate în competiţie.

Cele două echipe au alternat la conducere pe parcursul jocului, dar formaţia pregătită de Xavi Pascual (ex-Dinamo) a dominat ultimul sfert de oră şi a înclinat balanţa.

Dinamo - Veszprem 27-30 după 22-20 

Oaspeţii au început mai bine, au avut 2-0 şi au condus în primele zece minute, apoi Dinamo a făcut 8-6 (min. 15), după trei goluri consecutive. La pauză, scorul a fost egal, 15-15.

Veszprem s-a desprins la 18-15 (36), dar Dinamo a reuşit cinci goluri consecutive şi a condus cu 20-18 (41). 

După ce Dinamo a avut 22-20 pe tabelă (43), maghiarii au fost cei care au marcat cinci goluri la rând, 22-25 (49), apoi au condus la cinci goluri, 28-23 şi 29-24, câştigând fără emoţii.

Langaro și Lumbroso, cei mai buni de la Dinamo

Pentru Dinamo au marcat Haniel Vinicius Inoue Langaro 7 goluri, Yoav Lumbroso 5, Pedro Veitia Valdes 3, Miklos Rosta 3, Andrii Akimenko 3, Tom Pelayo 3, Branko Vujovic 2, Alex Pascual Garcia 1.

Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Nedim Remili 7, Ahmed Adel Mesilhy 5, Ahmed Hesham Elsayed Moham 4, Bjarki Mar Elisson 4, Ivan Martinovic 3, Gasper Marguc 3, Dragan Pechmalbec 2, Luka Cindric 1, Yehia Mohammed Yehia Elderaa 1.

Dinamo este penultima în grupă

În alt meci din grupă, Aalborg Handbold a învins-o pe Sporting Lisabona cu 35-30. Tot miercuri vor avea loc partidele HBC Nantes - Kolstad Handball şi Industria Kielce - Fuchse Berlin.

Dinamo este penultima în clasament (7), fără vreun punct.

Dinamo va juca următorul meci pe 9 octombrie, în deplasare, cu Fuchse Berlin. Agerpres

