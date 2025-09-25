Dinamo, la a treia înfrângere consecutivă în Champions League!

CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa maghiară One Veszprem HC, cu scorul de 30-27 (15-15), miercuri, pe teren propriu, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Campioana României a pierdut toate cele trei meciuri disputate în competiţie.

Cele două echipe au alternat la conducere pe parcursul jocului, dar formaţia pregătită de Xavi Pascual (ex-Dinamo) a dominat ultimul sfert de oră şi a înclinat balanţa.

Dinamo - Veszprem 27-30 după 22-20



Oaspeţii au început mai bine, au avut 2-0 şi au condus în primele zece minute, apoi Dinamo a făcut 8-6 (min. 15), după trei goluri consecutive. La pauză, scorul a fost egal, 15-15.

Veszprem s-a desprins la 18-15 (36), dar Dinamo a reuşit cinci goluri consecutive şi a condus cu 20-18 (41).

După ce Dinamo a avut 22-20 pe tabelă (43), maghiarii au fost cei care au marcat cinci goluri la rând, 22-25 (49), apoi au condus la cinci goluri, 28-23 şi 29-24, câştigând fără emoţii.

