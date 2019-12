"Diferenta de doar 30 de minute intre a fi rusinea tarii si mandria tarii". O jucatoare a Romaniei le raspunde contestatarilor

Romania s-a calificat in grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal, dar cu multe emotii, fapt ce a adus si critici.

Madalina Zamfirescu, una din componentele de baza din lotul nationalei Romaniei, a rabufnit dupa victoria cu Ungaria. Jucatoarea in varsta de 25 de ani le-a raspuns contestarilor printr-un mesaj dur.

"Dupa cum ati vazut, este o diferenta de doar 30 de minute intre a fi rusinea tarii si mandria tarii. Nu vreau sa dau in nimeni, dar sunt absolut convinsa ca au fost foarte putini oameni care au rezistat sa se uite si la repriza a doua", a declarat Zamfirescu pentru Gazeta Sporturilor.

"Nu port pica nimanui. De undeva de Sus, lucrurile sunt puse la locul lor, intr-o ordine anume, asa ca fiecare va primi ce merita mai devreme sau mai tarziu. Si aici nu e vorba doar despre mine, s-a dat in foarte multe jucatoare, an de an s-a intamplat asa, dar acum chiar cred ca s-a exagerat. Nu am vrut sa demonstram nimic nimanui, ci doar noua ca putem si chiar sunt mandra ca am reusit sa intoarcem", a adaugat ea.

Romania va debuta impotriva Rusiei in grupa principala de la Mondial, meciul putand fi urmarit in format LIVE TEXT pe www.sport.ro duminica, 8 decembrie, de la ora 08:00.