Presedintele Federatiei de Handbal a reactionat dupa infrangerea cu Muntenegru: "Mai e din campionatul asta, dupa o sa luam niste decizii"

Romania a fost invinsa de Muntenegru cu 27 la 26, in al patrulea meci de la Campionatul Mondial de handbal.

Presedintele Federatiei de Handbal din Romania, Alexandru Dedu a intrat in direct la Ora Exacta in Sport si a oferit primele declaratii dupa infrangerea cu Muntenegru.

"In momentul de fata este multa amaraciune in echipa. Ca o impresie personala, sunt multumit de cum s-au batut fetele si dupa parerea mea diferenta a fost facuta de un plus de experienta al muntenegrencelor.

Se pierd meciuri, sunt lucruri care se intampla in handbal. Legat de antrenor, tot timpul sunt antrenori.

Suntem in competitie si mai e din campionatul asta, dupa o sa luam niste decizii. Eu sunt convins ca o sa fie o finala si la fel de convins sunt ca fetele se vor bate, cum eram convins ca se vor bate si astazi. Fetele au dat astazi tot ce au putut ele.

Au fost cateva momente critice, lipsa de experienta. Au fost doua momente care ne-au rupt. Eliminarea portarului cand era timeout luat si vreau sa vad ce spune regulamentul si apoi a fost un contraatac cand s-au facut patru pasi si nu a fost atinsa de eliminare. Din cate am inteles, televiziunea daneza a luat atitudine cu privire la chestia asta. E foarte fragil sa spui ca puteai sa faci altceva, orice jucator poate sa greseasca in tensiunea aia. A fost un joc consistent timp de 45 de minute in care fetele s-au autodepasit si au respectat proiectul tehnic. Sunt obosite si sunt lovite, dar asta se intampla la un Campionat Mondial. Cristina e ca toata lumea, suparata din cauza rezultatului, dar ne vom reface pentru meciul cu Ungaria", a spus Alexandru Dedu la PRO X.